Pedro Duque hablará con el rector de la UEx para saber qué ha pasado con la EBAU 01:11 El ministro asegura que si fuera estudiante estaría «enfadadísimo» EUROPA PRESS Miércoles, 13 junio 2018, 14:19

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha mostrado su intención de hablar con el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Segundo Píriz, para «saber exactamente qué pasado» con la filtración de los exámenes de la EBAU, que ha obligado a repetir las pruebas.

«Me gustaría, antes de expresar mi opinión, poder hablar con el rector, es muy difícil saber exactamente qué ha pasado, no se puede estar siempre haciendo caso al que hace más ruido, me reservaría mi opinión personal hasta que no sepa más», ha señalado Pedro Duque en una entrevista concedida a Europa Press.

En cualquier caso, el ministro ha recordado que las universidades tienen una «autonomía» en la que no puede «inmiscuirse» y que, si él mismo fuera estudiante, estaría «enfadadísimo».

Respecto al caso del máster de Cristina Cifuentes. En su opinión, este caso «parece ser puntual y con unas muy pocas personas implicadas», por lo que «no debería manchar el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos ni ninguna otra». «Hay que ponerlo en el contexto en el que es, no estamos hablando de generalización», sostiene el ministro que, no obstante, concluye que el caso, «tal como se ha presentado, bueno no es» para la Universidad.

Por otra parte, Pedro Duque ha defendido que «todas las decisiones políticas» que se tomen deberían hacerse con la información que da el «conocimiento actual y verdadero que solo proporciona la ciencia».

Homeopatía

Duque ha realizado esta reflexión en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha dejado claro que no está de acuerdo con la homeopatía al considerarla una «creencia mágica». «La ciencia del mundo, hace décadas que ha descartado completamente que los productos homeopáticos tengan efecto ninguno», sostiene el ministro.

Aunque el máximo responsable del departamento de Ciencia traslada esta labor a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón: «A partir de ahí, las medidas que tome el Ministerio de Sanidad, las hará atendiendo a otros factores que ellos tengan en cuenta, pero la ciencia no tiene duda ninguna».

Durante la entrevista, el ministro ha hecho hincapié en cuáles son las prioridades para su Ministerio, entre las que destaca el aumento de la inversión en Ciencia e Innovación, la ejecución de los presupuestos actuales y la supresión de las trabas administrativas.