Peajes para dummies

Me pide un lector que escriba algo sobre peajes portugueses para dummies. La petición encierra dos incógnitas: una es la de los peajes portugueses, algo que he estudiado de mil maneras, que he usado de todas las formas posibles y que, sin embargo, me sigue inquietando y provocando la misma angustia que el primer día. La otra incógnita es la de los dummies, palabra que he escuchado muchas veces, pero que siempre he pensado que se refería a algunos muñequitos o duendecillos de los dibujos animados, pero claro, cómo me iba a pedir un lector serio que escribiera un artículo para duendes. Así que busqué la palabra y enseguida descubrí que yo era el primer dummie por no saber que este vocablo se utiliza para referirse a lectores que no son ignorantes ni tontos, sino inexpertos o principiantes en una materia.

Parece ser que con la expresión 'para dummies' se agrupan cerca de 2.000 libros publicados sobre temas muy diversos. Estos libros tienen una cubierta amarilla y negra, una caricatura de cabeza triangular y un logotipo informal que parece estar escrito a mano por un niño. Me gusta la idea, en fin, de intentar escribir una contraportada del HOY para dummies sobre un tema tan misterioso e incomprensible como son los peajes portugueses, capaces por sí solos de espantar a los turistas españoles con ganas de visitar Portugal.

Vaya por delante que si van ustedes de Badajoz a Lisboa, a Oporto o al Algarve por la autopista de Lisboa, no tendrán que preocuparse de estos pagos porque se encontrarán con cabinas donde serán atendidos por un operario.

Pero, ¡atención!, si van al Algarve, llega un momento en que la autopista que viene de Lisboa se bifurca y usted ha de escoger entre ir hacia Faro o hacia Lagos. A partir de ese momento, ya no hay cabinas, sino arcos aéreos y ahí empiezan los problemas. Esos mismos problemas los tendrán si van desde Cáceres a Oporto, Guarda, Peniche, Figueira da Foz o Castelo Branco por Valencia de Alcántara, también si entran por Vilar Formoso, por Ayamonte, por la provincia de Zamora o si recorren el país vecino del norte al centro desde Chaves hasta Viseu.

En mis viajes por Portugal, empecé usando el tollservice, que me permitía circular durante tres días por las autopistas portuguesas pagando 20 euros. Primero lo compré en un área de servicio cerca de Abrantes, pero solo iba a Entroncamento, ida y vuelta, y aquello era un timo: 20 euros por hacer 150 kilómetros. Después lo compré por Internet para ir a Guimaraens y me salió rentable pues recorrí muchos kilómetros en tres días. Pero entenderán que esa no es la solución. El tollservice se compra por Internet en la página portugaltolls y se puede adquirir también por un día y un viaje definido a los aeropuertos de Faro o de Oporto.

Otra posibilidad es comprar el easytoll, asociando una tarjeta bancaria a la matrícula de su coche. Se hace sin bajarse del automóvil, dura 30 días y no es mala opción, pero no nos vale a los extremeños porque, y les aseguro que no lo entiendo, solo se puede hacer entrando por Galicia (Viana do Castelo y Chaves), Castilla y León (Vilar Formoso) o Andalucía (Vila Real de Santo António), no por Caia ni por Marvao en Extremadura.

Existen dos métodos de pago llamados tollcard y dispositivo temporal vía verde que son tan enrevesados que no pueden aparecer en una explicación para dummies y, finalmente, está el método más cómodo: el dispositivo ViaT. Se coloca en el parabrisas, cuesta 15 euros, se lo venden en su banco (pídanlo ya porque suele tardar unos días), va asociado a su tarjeta y le permite pasar sin parar por todos los puestos de peaje portugueses, españoles y del sur de Francia. Pero atención, no sea usted tan inútil como un servidor, que coloqué el aparatino al revés y bloqueé el peaje de Rande en la Autovía del Atlántico una mañana de agosto: 150 coches parados y un complejo de dummie que 'pa' qué.