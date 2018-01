La patronal Creex asegura que existe un boicot catalán al cava extremeño REDACCIÓN Miércoles, 3 enero 2018, 07:32

badajoz/mérida. La Confederación Empresarial Extremeña (Creex) rechaza el «boicot» al desarrollo del cava extremeño propiciado por la decisión del Gobierno de limitar el crecimiento de superficie para nuevas plantaciones de viñedos. «No se puede consentir que, amparados en el Boletín Oficial del Estado y con el visto bueno del Gobierno, se permita que Cataluña fomente el boicot del desarrollo empresarial extremeño», aseguró ayer.

La patronal extremeña indica que el escaso número de nuevas hectáreas autorizado para 2018 por el Ministerio de Agricultura «supone la imposibilidad de continuar con el crecimiento logrado en la producción de cava en Almendralejo durante los últimos años». La Creex muestra su apoyo a la iniciativa de la Junta de recurrir judicialmente esta decisión y apoyará «todo tipo de reclamaciones que se hagan con el fin de eliminar esta limitación».

Mientras, el secretario general de Agricultura del Ministerio, Carlos Cabanas, dijo ayer en Requena (Valencia), que el Gobierno aceptará las solicitudes para nuevas plantaciones para cava, aunque no se hayan replantado, realizadas antes del 29 de diciembre. La decisión no tendrá gran repercusión en la región. Se estima que no más de 80 hectáreas se pueden ver beneficiadas.

Por último, la organización La Unión anunció ayer que recusará a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, por la limitación de plantaciones de viñedo para cava. Estima que, por la aplicación del artículo 155, Tejerina es consejera catalana de Agricultura y, por tanto, «juez y parte», perjudicando a Extremadura.