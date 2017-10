'Patria II', la novela catalana

No le perdonaré al maldito 'Procés' que me haya atrapado de tal manera que llevo 10 días sin leer un libro. Tengo media docena abiertos y en proceso de lectura, pero aquí el único 'Procés' que avanza es el de la lectura de periódicos y prensa digital. Y cuando no leo, hablo del 'Procés' con el taxista y con el primo carnal, en la cena de cuñados y en la merienda con los hermanos, con mi madre y con mi suegra, con el médico y el fontanero, con el compañero casual de ascensor y con el compañero de siempre de trabajo. Yo creo que únicamente no hablo del 'Procés' con mis alumnos en clase, pero ellos son especiales, les apasiona tanto el teatro que nada los distrae.

Tengo un sobrino extremeño que se fue a Bacelona a vivir con emoción y cercanía el referéndum. Mi sobrino estudia Ciencias Políticas y Derecho. Tengo un primo asturiano que se fue a Barcelona a trabajar durante el referéndum. Mi primo es policía nacional. Desconozco si se encontraron por Barcelona el tío y el sobrino, pero hubiera sido interesante asistir al momento: un joven de Badajoz y un poli de Oviedo metidos de lleno en un enredo catalán.

En casa, mi mujer dice que no sabrá qué hacer cuando se acabe el 'Procés' y deje de estar enganchada a la prensa digital. En casa, aunque pensamos más o menos lo mismo, discutimos por matices y discutimos fuerte. ¿Cómo serán las discusiones en las familias catalanas? Supongo que dentro de unos años, el desgarro que se está viviendo allí lo podremos entender leyendo 'Patria II', o sea, una novela fascinante y muy bien escrita que nos atrapará para contarnos la realidad de las familias catalanas durante este tiempo tan difícil.

Una novela que bien podría titularse 'Procés' y narrará, por ejemplo, lo que me detalla una prima que vive en Barcelona, casada con un catalán, con dos hijos catalanes y profesora de Secundaria. Asegura mi prima que lo que más le preocupa es lo que está pasando con sus jóvenes alumnos. Dice que en los últimos meses, han empezado a militar en las organizaciones independentistas radicales en masa. Esto me recuerda al primer semestre de 1936, cuando Falange y el Partido Comunista eran formaciones residuales y en seis meses multiplicaron su militancia de tal manera que se convirtieron en poderosísimas formaciones políticas. Pero no soy ningún fatalista. Esto no tiene nada que ver con aquella época, simplemente se trata de un proceso de emoción creciente, tan insensata como teledirigida, que provoca en los jóvenes un entusiasmo viral por la utopía supremacista de la independencia.

Mi prima está preocupada por esa radicalización juvenil que impide razonar y debatir en clase. La división en los claustros de profesores es tremenda. Sé de lo que habla porque conocí en Galicia la fuerza del nacionalismo en los institutos, sobre todo en los 80, aunque aquello no tenía que ver mucho con esto, era menos intenso.

Cuando leamos la novela 'Procés', nos escandalizará conocer la presión del pensamiento único, la separación brutal en las familias, los amigos que rompen para siempre, el desprecio, el odio, la asunción del nacionalismo por los charnegos como vía rápida e irreflexiva de adaptación y nos parecerá mentira haber llegado a esa situación.

Aunque lo más grave es que a los protagonistas de esa herida, unos y otros, también les escocerá verse retratados en su mísera condición y les parecerá imposible no haber reaccionado a tiempo para evitar la catástrofe de la ruptura de los vínculos familiares y de amistad. Achacaremos tanta insensatez a la maldita condición humana, la misma que fue capaz de apoyar el triunfo del nazismo y del estalinismo. ¿Por qué odiamos así a quienes antes apreciábamos si no era para tanto?, nos preguntaremos. ¿Cómo no nos dimos cuenta entonces de lo que estaba pasando?, nos arrepentiremos. Pero ya será tarde. Espero que para entonces, pueda gozar de tranquilidad y haya vuelto a leer novelas.