Pasamos de Juego de Tronos

Friki Trip es una agencia especializada en turismo para frikis amantes de las series o de la música. Organizan viajes temáticos en torno a Harry Potter, Disney, The Beatles, Doctor Who o series como Vikingos, Outlander y Juego de Tronos. Su último producto, que está teniendo un gran éxito, es Tronos Trip: viajes para conocer los escenarios de Juego de Tronos.

Han realizado ya los viajes Sevilla de Tronos (99 euros), Tronos Trip Levante (225) y Sevilla de Cine (99.99) con gran éxito. En agosto, agotaron las plazas del Tronos Trip Irlanda (749 euros) y entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre proponen Tronos Trip La Ruta del Norte (275), viaje para el que ofrecen las últimas plazas, visitando San Juan de Gaztelugatxe en Bermeo (Rocadragón), las playas de Barrika-Muriola, los acantilados de Zumaia (Flysch), las Bárdenas Reales en Navarra (Territorio Dothraki) y el castillo de Zafra en Guadalajara (Torre de la Alegría).

Aunque lo que nos interesa y merece nuestra reflexión es la propuesta Tronos Trip Extremadura, que cuesta 249 euros y comienza llegando a Cáceres en la tarde del 29 de septiembre, alojándose en la ciudad y dejando tiempo libre para visitarla. El sábado 30 de septiembre, tras el desayuno en Cáceres, se acercan a visitar el escenario de lo que Friki Trip llama La Batalla de Los Barruecos, regresan a comer a Cáceres, recorren por la tarde la parte antigua cacereña, o sea, Desembarco del Rey, y disfrutan de una cena temática. El domingo día 1, tras el desayuno en Cáceres, parten hacia Madrid, pero antes, naturalmente, hacen escala en la fortaleza de Jamie Lannister en Trujillo. Según la web, las visitas a los escenarios de Juego de Tronos serán siempre guiadas por un friki experto en la serie.

Sin embargo, y aquí aparece el problema, la propuesta turística extremeña de Friki Trip no está teniendo éxito. Fuentes del sector en Extremadura informan de que en la agencia están un tanto preocupados porque, mientras en otras regiones se promocionan los escenarios de la serie en las webs oficiales y en la publicidad, en Extremadura, institucionalmente, Juego de Tronos no existe.

En la web de turismo de Cáceres, no hemos encontrado una sola referencia a los escenarios de la serie. En la web de turismo de Trujillo, hay un enlace a «trujillodecine», pero no se abre y solo en el Facebook de turismo trujillano se comparten unas fotos de un particular en las que aparece Jamie Lannister y otros personajes en lo alto de su castillo. En la web de Malpartida de Cáceres, aparece un montaje propio de los dragones volando sobre Los Barruecos y se anuncia que muy pronto estará allí Juego de Tronos. También se recoge una valoración municipal sobre el rodaje de la serie en el municipio. O sea, casi nada. Aunque lo más grave es que en la web institucional de Turismo de Extremadura no aparece una sola mención a los escenarios de la popular serie.

Esta ausencia de información, fotografías y propuestas de rutas por los escenarios extremeños de Juego de Tronos quizás se deba a que no es algo importante y al buen juicio de nuestros responsables turísticos. Pero uno empieza a sospechar que en realidad es mera dejadez cuando se visitan las webs de turismo de Sevilla o del País Vasco y se encuentra con que los escenarios sevillanos y vascos de Juego de Tronos las protagonizan de manera espectacular.

Comparen, por favor. Entren en «turismo.euskadi.eus», cliquen sobre Basque Country is Coming y asómbrense ante la belleza de la propuesta vasca para visitar los escenarios de Juego de Tronos. Entren luego en «turismoextremadura.com» y verán lo de siempre: el paraíso de agua dulce, los valles, las ciudades, el sabor ibérico, pero nada que mueva a los millones de potenciales turistas frikis que alucinarían con imágenes de los Barruecos y su batalla. No me extraña que Friki Trip agote las plazas para ir a Euskadi, Sevilla o Irlanda, pero esté a punto de anular su Tronos Trip Extremadura.