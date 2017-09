«No he pasado al Ayuntamiento ni una dieta, yo pago mis comidas»

Muestra un inusual desapego al cargo. Dice con palabras sencillas, y por tanto creíbles, que no tiene ningún interés personal en mantenerse en el sillón y que cuando llegue la hora de decidir si continúa o no encabezando la candidatura socialista al Ayuntamiento de Mérida lo condicionará a los resultados de una encuesta entre los vecinos, y a lo que diga «al 50%» su partido y su familia. Antonio Rodríguez Osuna (Mérida, 1975), no responde al estereotipo del político: habla con sentido común y desprecia el boato que casi siempre rodea al poder.

-La última vez que lo entrevisté fue en mayo de 2015, como candidato a las elecciones municipales. Entonces dijo que, si se convertía en alcalde y al final de su mandato no había en Mérida menos de 6.889 parados, que era los que había en 2011 durante el peor momento de la crisis, no se presentaría a la reelección. Hasta ahora se salva pero por poco: en agosto había en Mérida 6.748 parados, sólo unas pocas decenas menos. ¿Mantiene su compromiso?

-Por supuesto. Los compromisos están para cumplirlos, aunque todos los esfuerzos que hemos hecho en el Ayuntamiento durante estos dos años van encaminados a bajar el paro. Pero si no lo conseguimos, no me presentaría a la reelección, como dije. La palabra es la palabra.

