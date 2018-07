Paris Jackson con sello de Badajoz El plagio con la hija de Mickael Jackson. / HOY El trabajo de una artista pacense se vuelve viral al plagiarla un fan de la hija del eterno Rey del Pop ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 1 julio 2018, 09:07

Es una historieta de la vida paralela. Esa que se respira en Twitter, Instagram y Pinterest. Una artista de Badajoz, Desirée Delgado, se encontró este mes con que la cara de Paris Jackson, hija del eterno Rey del Pop, estaba en el lugar donde hasta entonces estaba la suya. Y que el cambio había convertido la imagen en viral.

Paris había recibido la creación de un fan que se dedica a modificar imágenes de Internet para caracterizarla con ella y regalársela. La celebridad convirtió el trabajo en su 'tuit fijo', lo que significa que aparece el primero de su lista de mensajes en la red social Twitter. En 24 horas acumulaba 3.919 'me gustas'. A finales de esta semana superaba los 5.700 'likes' y los 550 retuits.

A Desirée Delgado la avisó otro de sus seguidores y se pusieron en marcha. A fuerza de repetir que era un robo, dieron con la persona que había manipulado la foto en un día. Esta pidió disculpas, explicó que suele hacerlo con otras imágenes y lo arregló colocando el nombre de Desirée en el montaje. Ese cambio, sin embargo, ya no ha llegado a la hija del cantante, que sigue acumulando visitas en la imagen manipulada sin la firma de la artista pacense. Desirée Delgado intentó ponerse en contacto con ella y le advirtió con mensajes que esa foto era de ella, pero no logró que le contestara. Da por hecho que no está al tanto de esta historia y que no ha leído sus mensajes.

Otro seguidor de Madonna hizo lo mismo con este montaje hace unos años

Lo cierto es que llueve sobre mojado. Desirée Delgado hizo este trabajo en 2014 dentro del programa 'Teleidoscope'. Esta creación sigue el tema de 'Madre Tierra' y la mostró en la exposición retrospectiva sobre su obra que organizó hace dos años en la Diputación de Badajoz. Es uno de sus trabajos más conocidos y no es la primera vez que se encuentra esta creación con la cara de una famosa.

Hace unos años le pasó el mismo caso, pero con Madonna. Y poco después con un concurso de belleza en México. En esas dos ocasiones también le cambiaron las caras por las famosas. Sin embargo, varias veces se las ha encontrado en invitaciones de discotecas con su propia imagen.

Desirée Delgado mezcla dibujo e imagen fotográfica y se ha especializado en autorretratos oníricos, como este. En realidad sus trabajos se confunden con pinturas. A partir de una fotografía logra conseguir imágenes fantásticas en las que aparece una modelo que, en la mayoría de ocasiones, es ella. Salvo cuando en casos como este de Paris Jackson se la cambian.

Desirée Delgado intenta batallar, pero también resta importancia a lo ocurrido. «Estas cosas pasan en Internet», el mundo paralelo donde la cara de Paris Jackson lleva unos días sustituyendo a la de una artista de Badajoz.