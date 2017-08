Beatriz Muñoz: De palabras y letras

DURANTE muchos veranos tuvo lugar el mismo ritual al llegar a la casa de mi abuela: «mamá, las primas no dicen las eses». Mi madre, sin prestarme mucha atención, apostillaba un lacónico «se las comen» y seguía a sus cosas. Mis primas comían 'eses' y hablaban raro y a mi madre parecía no importarle. «Mamá, las primas hablan cantando» le insistía, pero ella solo sonreía y seguía a sus cosas.

Me resultaba incomprensible que a mi madre no le inquietara lo que sucedía en esa casa, aunque con el tiempo llegué a aceptarlo, me di cuenta de que me hacía tolerante, con esa clase de tolerancia de quien se siente superior porque pronuncia todas las letras, pero tolerante al fin y al cabo, y me enorgullecí de mí misma cuando dejé de preguntarme por aquella extraña manera de hablar, era capaz de aceptar la diferencia.

En este proceso de asunción ayudó mucho otro asunto de mayor gravedad que restó importancia a las 'eses'. Nunca me quejé, pero cuando alguien decía «voy a subir al doblao» el desconcierto se apoderaba de mí. Había aceptado que hablaran sin «eses» y cantando, pero no podía aceptar que también se comieran la 'd' de doblao. «¿Por qué no dicen doblado?», pensaba indignada cada vez que alguien usaba la palabra. «¿Por qué no dirán desván? ¿Por qué no hablan bien? ¿Por qué se comen la 'd'?». Para mí, la palabra tenía que terminar en «ado», doblado, no en 'ao', doblao.

Aquello ya era excesivo y no estaba dispuesta a aceptarlo aunque, dado el poco entusiasmo que mis dudas lingüísticas suscitaban en mi madre, en este caso opté por no abordar el tema con ella, además, me sentía injustamente tratada, a mí me corregía cuando hablaba mal pero a ellos no les decía nada.

Canalicé mi indignación en forma de resistencia pasiva, nunca dije 'doblao'. Hasta donde la memoria me alcanza, creo que ese fue mi primer acto de rebeldía, de rebeldía silenciosa, más bien muda, pero rebeldía. Por algo se empieza y por algo se sigue, porque aunque ahora no me causa tensión decir 'doblao' y uso la palabra como muestra de mi capacidad de adaptación y apertura de mente, me resisto a las palabras con el sonido 'ch'. En la medida de lo posible las evito.

Pero no todo fueron malas experiencias con las palabras y las letras en esos veranos en la casa de mi abuela extremeña. Allí aprendí lo que era una 'azotea'. Fue todo un descubrimiento. En mi vida había balcones y terrazas, pero no azoteas, y las azoteas eran mejores. Más grandes, blancas, luminosas... y el suelo siempre estaba calentito; es verdad que a algunas horas del día quemaba, pero al atardecer subía, me descalzaba y disfrutaba de ese suelo caliente.

Desde la azotea de mi abuela podía pasarme fácilmente al tejado de la casa vecina y si hubiera sido Mary Poppins podría haber saltado de tejado en tejado como hacía ella; la admiraba y pensaba que teníamos muchas cosas en común, por ejemplo, el interés por las palabras, aunque ella tenía la suya propia: supercalifragilisticoespialidoso. ¡Suertuda!

En la azotea de mi abuela soñaba con ser Mary Poppins y moverme en libertad con mi paraguas. Era el sitio ideal y también la palabra ideal: 'azotea'. Me gustaban las palabras que comienzan por 'a', aun hoy siguen siendo mis favoritas, me parece que son abiertas, amplias y limpias y entonces pensaba que no podía existir otra mejor para nombrar ese lugar: decir azotea era sinónimo de armonía, de tanta armonía que además me recordaba al mar, porque aunque no era 'La Concha', desde allí arriba me parecía vislumbrar un horizonte, un espacio sin límites en donde las gaviotas habían tomado forma de palomas.

Al fin y al cabo, a pesar de esa manera tan rara de hablar, el pueblo de mi abuela no era tan distinto a la ciudad en la que vivía, solo tenía que dejarme llevar por la imaginación y soñar que podía volar libre como Mary Poppins, como las gaviotas o como las palomas; en el norte o en el sur, eso daba igual, lo importante era, y sigue siendo, volar.