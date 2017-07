Padres, alumnos y profesores están a favor de mantener los deberes escolares

plasencia. El Consejo Escolar ya tiene los resultados de los cuestionarios por Internet que el pasado marzo respondieron profesores, padres y alumnos de cuarto de Primaria y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Son 11.710 los cuestionarios recogidos y sus resultados ponen de manifiesto, en líneas generales, que la comunidad educativa extremeña está favor de mantener los deberes escolares.

Saber si son muchas o pocas las tareas que los docentes mandan para casa y establecer la necesidad o no de que sean reguladas en la región es el objetivo del encargo que la Asamblea realizó al Consejo Escolar. Para cumplir con el mandato, esta organización optó primero por conocer la realidad de los deberes, para saber si la misma ponía de manifiesto o no la necesidad de regularlos. Y lo cierto es que los resultados de los cuestionarios 'on line' señalan que la mayoría de padres, profesores y alumnos están a favor de las tareas escolares que se mandan para hacer en casa. Consideran, en líneas generales, que los deberes son positivos, que sirven para adquirir conocimientos, para reforzar lo aprendido en el aula, y también para generar hábitos de estudio y fomentar la autonomía personal.

Pero las encuestas también desvelan que los deberes preocupan a los padres de los alumnos de segundo de ESO, puesto que un 46,7% mantiene que perjudica al tiempo de ocio familiar y, en cuanto a los escolares, que en este nivel educativo «la lectura no es una práctica habitual».

Calor y horario

Tras el análisis de los resultados, se han elaborado recomendaciones referentes a los tiempos que en cada etapa educativa se tienen que dedicar a hacer los deberes en casa.

Las recomendaciones serán debatidas en el pleno que el Consejo Escolar celebrará el próximo 13 y en el que también se analizará la necesidad o no que hay en Extremadura de modificar el horario del próximo curso escolar, de tal modo que sea posible que durante los meses de junio y septiembre se puedan terminar antes las clases. El objetivo de la medida es que los centros educativos puedan paliar las consecuencias en el aula de las altas temperaturas con el fin de evitar que el final de curso que ha vivido la escuela extremeña se vuelva a repetir. El Consejo Escolar atiende así la petición planteada por el sindicato ANPE, aunque han sido todas las centrales las que han reclamado a Educación la reducción horaria.