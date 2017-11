Pablo Iglesias, entre los últimos en apoyar la causa Izquierda Unida y el expresidente Rodríguez Ibarra ya han anunciado que no participarán en la cita de mañana ANTONIO J. ARMERO Cáceres Jueves, 16 noviembre 2017, 23:23

El número uno de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido uno de los últimos rostros conocidos en apoyar públicamente la cita de mañana en Madrid. El líder de la formación morada lo hizo a través de un vídeo, el mismo formato que han utilizado otros famosos en las últimas semanas. Entre ellos, el cantante Alejandro Sanz, el jugador de baloncesto José Manuel Calderón, natural de Villanueva de la Serena, el actor cacereño Alberto Amarilla, la gimnasta Almudena Cid, con raíces familiares en Alcántara, la locutora de radio Isabel Gemio o el emeritense Iván ‘Pichu’ Cuéllar, portero de fútbol formado en la cantera del Atlético de Madrid que hizo carrera en el Sporting de Gijón y ahora milita en el Leganés, en Primera.

Por otro lado, han anunciado que no estarán mañana en Madrid Izquierda Unida y Ecologistas en Acción. La formación política por considerar «que el tren digno que necesita Extremadura no es el AVE», según recoge Europa Press. Y la asociación conservacionista y el resto de colectivos agrupados en el Movimiento Tren Ruta de la Plata por entender que la cita de mañana «esconde la reivindicación del AVE, mientras se levantan las vías de la Ruta de la Plata». Tampoco estará en la capital el expresidente Rodríguez Ibarra. «Entre otras cosas, porque no voy a ir a hacerle el juego a los de la Milana Bonita», declaró a Canal Extremadura Televisión.