El origen barcarroteño de Hernando de Soto Queda claro que este origen converso explica su comportamiento un tanto extraño en relación a su tierra natal. Trató de disimular sus orígenes, no abundando en su nacimiento barcarroteño, e incluso tratando de difundir su origen jerezano. Ahora bien, eso lo podía hacer en Badajoz o en La Florida, pero no en su tierra natal donde todo el mundo sabía que los Méndez de Soto eran conversos de Barcarrota ALFONSO C. MACÍAS GATA Alcalde de barcarrota Miércoles, 5 julio 2017, 22:48

EL pasado año de 2016 fue una gran satisfacción para mí prologar un libro del historiador Esteban Mira Caballos que publicamos en nuestra colección Altozano, titulado ‘El secreto de Hernando de Soto y otros estudios sobre Barcarrota’. Y digo que fue una gran satisfacción porque en él se zanjaba definitivamente una polémica sobre su lugar de nacimiento que ha durado casi un siglo.

Nosotros los barcarroteños siempre lo sentimos como hijo de nuestra tierra. Aquí le honramos ya en 1866 cuando nuestros antepasados le erigieron su estatua, mucho antes de que otros pueblos hicieran lo propio con sus conquistadores y, un siglo y medio después, seguimos admirándolo como hijo preclaro de la villa. El destino ha querido que coincidiendo con el 150 aniversario de la erección del monumento, se disipen definitivamente todas las dudas sobre su lugar de nacimiento.

El citado historiador demuestra, en base a reflexiones y documentos, que su familia paterna, los Méndez de Soto, eran una estirpe de judeoconversos de Barcarrota. Sabíamos de la existencia de una nutrida comunidad judeoconversa en esta localidad, pues preferían asentarse en lugares fronterizos con Portugal, para tener una salida fácil en caso de persecución. Y entre esas familias conversas estaban los Méndez de Soto, una de las más señeras de la localidad.

Estos linajes fueron perseguidos por la Inquisición y sus descendientes marginados de la administración, de los más prestigiosos colegios mayores, de las Órdenes Militares, e incluso, de determinadas congregaciones religiosas, como la Orden de San Jerónimo. Todas estas estirpes fueron perseguidas porque se entendían que tenían una permanente deuda de sangre. Por eso se cambió el Méndez de Soto por el Soto a secas, que era menos sospechoso al tiempo que trató de disimular su origen barcarroteño, especialmente cuando se hizo su probanza para su ingreso en la Orden de Santiago. Como afirma el doctor Mira Caballos, el supuesto defecto de forma al hacerse el interrogatorio en Badajoz y no en Barcarrota, no fue tal sino una decisión muy meditada. Tampoco debió de tener muchos problemas para compensar a Suero Vázquez Moscoso para que dijera que era natural de Jerez pues el resto de los testigos sabían tan poco de su familia paterna que no podían negarlo. El Fidalgo de Elvas pudo decir que era hijo de un hidalgo de Jerez, porque él no sabía nada de la familia del conquistador y se limitó a repetir lo que había escuchado o lo que Hernando de Soto había querido que creyera. En cambio, a Juan de Coles, cuyo manuscrito usó el Inca Garcilaso para decir que era barcarroteño, no lo pudo engañar porque él residía en la villa extremeña y conocía perfectamente a los Méndez de Soto. En un estudio relativamente reciente, se ha puesto de manifiesto el fraude generalizado en las genealogías y en las probanzas de muchas familias nobles de España, especialmente de aquellas que trataban de esconder un origen judeoconverso.

Como escribe el citado profesor Mira, Hernando de Soto trataba de ocultar su pasado judaico para evitarse problemas con el Santo Tribunal. Su estrategia fue bastante simple, a saber: interrogar solo a testigos de Badajoz, consiguiendo que estos abundasen en el pasado de su familia materna, libre de toda sospecha hebraica. En cambio, apenas supieron decir una palabra sobre la paterna, más allá de lo que habían oído o de lo que el propio Hernando de Soto había querido que supieran o que dijeran. De esta forma, afirma el autor, su origen judeoconverso se convirtió en el secreto mejor guardado del conquistador.

Asimismo, existe otra prueba que confirma plenamente este origen hebraico: sus esponsales con otra conversa, Isabel de Bobadilla, hija del gobernador de Castilla del Oro Pedrarias Dávila. Actualmente, tras los estudios de Carmen Mena, está totalmente demostrado que el abuelo del suegro de Hernando de Soto, fue Ysaque Benacar, convertido al cristianismo con el nombre de Diego Arias Dávila, que llegó a ser contador mayor del rey Enrique IV. Y todo esto, como escribe Mira, refuerza la hipótesis porque era absolutamente normal que un converso se desposase con otra persona de su mismo origen, aunque tanto los Soto como los Arias Dávila negaran y trataran de ocultar dicha mancha de sangre conversa en su linaje.

Queda claro que este origen converso explica su comportamiento un tanto extraño en relación a su tierra natal. Trató de disimular sus orígenes, no abundando en su nacimiento barcarroteño, e incluso tratando de difundir su origen jerezano. Ahora bien, eso lo podía hacer en Badajoz o en La Florida, pero no en su tierra natal donde todo el mundo sabía que los Méndez de Soto eran conversos de Barcarrota.

El doctor Mira Caballos concluye que todas las piezas encajan ya en el puzle, quedando totalmente claro que nuestro pueblo fue su patria chica. Unas palabras que compartimos todos los que le hemos leído y de las que me congratulo como alcalde y como barcarroteño.