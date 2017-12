La oposición de laborales sigue sin resolverse un año después de terminar los exámenes Aspirantes en un examen de la Junta. :: HOY Más de un millar de aspirantes esperan la publicación de los listados definitivos para optar a un puesto de trabajo en la administración ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 19 diciembre 2017, 23:04

La historia se repite. De nuevo un proceso selectivo se alarga sine die en la región. En esta ocasión, la oposición de laborales de la Junta.

Fue convocada el 27 de diciembre de 2013 y cuatro años después quienes participaron en ella y aprobaron los exámenes, hace ya casi un año, siguen esperando los listados definitivos con los que concluirá el proceso.

«Es mi primera oposición. Yo no estoy en ninguna bolsa anterior y, por eso, mientras no concluya el proceso de una vez, no tengo opción alguna de trabajar en la administración». Virginia Fernández ha aprobado las dos fases de la oposición en la categoría de técnico de educación infantil. «Ya sé que no lograré ninguna plaza, porque no tengo méritos; pero una vez se cierre el proceso se conformará la bolsa de trabajo y quienes hemos aprobado tendremos la opción de trabajar a través de esta herramienta», explica.

Como ella, más de un millar de opositores esperan la resolución del proceso convocado hace cuatro años. Tanto quienes saben ya que tienen una plaza en propiedad, porque han aprobado los dos exámenes y sus méritos han sido valorados, como quienes creen que es posible que tengan una plaza, por los mismos motivos, y también aquellos que sin opción a plaza han superado igualmente el proceso. Porque ocuparán los primeros puestos en las bolsas de empleo que se pondrán en marcha una vez se culmine la oposición, por lo que accederán a un puesto de trabajo.

«En mi caso he aprobado dos oposiciones en este proceso, la de técnico de educación infantil y la de educador y no tengo trabajo, porque no se resuelve», señala Esther Sánchez. «No puede ser que se convoque una oposición en 2013 y que cuatro años después siga sin resolverse». Porque la demora impide especialmente a quienes tienen opción de trabajar a través de una bolsa que acumulen experiencia, por tanto méritos que sumar, si apenas hay tiempo entre la resolución de una oposición y la convocatoria de la siguiente. «No tengo méritos, solo puedo sumarlos con el tiempo de trabajo, pero no puedo trabajar si no sale la bolsa de empleo y solo puede salir si se resuelve de una vez la oposición; y cuando ocurra todo ello solo podré sumar el tiempo de trabajo hasta que se convoque de nuevo la oposición, que se prevé que no tardará mucho».

Cabe recordar que fue en diciembre de 2013 cuando el Gobierno regional convocó el proceso para cubrir 576 plazas de diferentes categorías de la Administración general, 306 para personal laboral (repartidas en 19 categorías) y 270 para personal funcionario, que comenzaron a desarrollarse en julio del pasado año igual que la de laborales y que ya han concluido.

El problema, de hecho, surgió en las oposiciones de personal laboral, convocadas por turno libre sin el previo de ascenso. Es el motivo por el que dos sindicatos, CC OO y CSI-F, decidieron entonces acudir a los tribunales para pedir que se cumpliera lo establecido en el convenio colectivo. Así lo ordenó el TSJEx, dando la razón a las centrales. Sin embargo, la anterior Administración desoyó las resoluciones del tribunal extremeño y optó por llevar el asunto ante el Supremo, con lo que el proceso selectivo comenzó a demorarse.

Los actuales responsables de Función Pública decidieron desbloquear el proceso selectivo que afectaba al personal laboral convocando, como había sentenciado el TSJEx, el turno de ascenso, que se ha desarrollado de forma paralela.

A las oposiciones de laborales, las convocadas en diciembre de 2013, fueron admitidos 78.740 aspirantes. Los primeros exámenes, como en el turno de ascenso, comenzaron en el verano de 2016. Los últimos tuvieron lugar hace casi un año ya, entre enero y febrero de 2017. «Y a día de hoy no se ha resuelto el proceso, lo que es difícil de entender», señalan las afectadas.

«He aprobado los exámenes de dos categorías y sigo sin poder trabajar»

Por eso, a través de reclamaciones individuales y conjuntas, han pedido a Función Pública no solo celeridad, sino que fije la fecha en la que las oposiciones de laborales habrán concluido. Y, ante la falta de repuesta, ya hay quienes han comenzado a recoger firmas a través de la plataforma change.org para acudir con ellas directamente a Guillermo Fernández Vara, y conseguir que este proceso no se dilate más en el tiempo.

«Yo he aprobado los dos exámenes y creo que con la suma de los méritos tendré una plaza de educador, pero hasta que la relación definitiva no se publique, no sé nada con seguridad; entonces parece que no nos queda otro remedio más que seguir esperando, a pesar de que la oposición fue convocada hace cuatro años», señala otra de las afectadas por la demora que prefiere no dar su nombre. «Cualquier administración tiene un plazo razonable para sacar adelante un proceso selectivo, excepto la Junta de Extremadura; aquí los procesos parecen eternos, se resuelven después de cuatro o cinco años, claramente no es lo que debe ser, pero sí lo habitual cuando hablamos de la Administración extremeña», lamenta.