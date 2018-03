Más de ochocientos extremeños utilizan la mili para poder jubilarse antes Mozos en 1975 tallándonse para hacer el servicio militar obligatorio. :: HOY Defensa nota un «aumento sostenido» de peticiones de certificados del Servicio Militar Obligatorio J. LÓPEZ-LAGO Lunes, 19 marzo 2018, 07:49

Muchas personas pensaban que la mili fue una pérdida de tiempo absoluta. No fue exactamente así. La mayoría de aquellos quintos que opinaban que habían desperdiciado una época de su vida podrán dejar de trabajar antes en el futuro para compensar aquellos meses. Haber hecho el servicio militar obligatorio cuenta para poder jubilarse antes y debido a que el mercado laboral cada vez es menos estable se están disparando las peticiones al Ministerio de Defensa de certificados por parte quienes pasaron varios meses en un cuartel, obligación que se suspendió en 1996.

Según los datos de la subdelegación de Defensa en Extremadura, «se observa un incremento sostenido en los últimos años de aproximadamente un 25% anual del global de certificados». Así, en los años 2016 y 2017 se emitieron 429 certificados para obtener la jubilación anticipada, a los que hay que añadir 402 expedientes más para el cómputo recíproco de cotizaciones. Ambos son documentos expedidos a efectos de completar la documentación de la jubilación, los primeros para cotizantes a la seguridad Social, los segundos para personal que ha cotizado a clases pasivas, como es el caso de muchos funcionarios del país.

Afecta al tiempo, no al dinero

«Antes había más gente con 65 años y 35 cotizados, ahora no», explica un especialista

Hay que saber no obstante que tanto el servicio militar obligatorio como la prestación social sustitutoria solo afectan a la jubilación acortando el tiempo mínimo de cotización, no para elevar la base de cotización y por tanto el dinero a percibir. No obstante, la prestación social sustitoria solo vale a la hora de solicitar la jubilación anticipada, según indican desde el Ministerio de Justicia, donde expiden estos certificados. Los datos no están regionalizados, pero se sabe que no son muy elevados, ya que en 2016 y 2017 hubo aproximadamente medio millar de expedientes solicitados a efectos de jubilaciones pero también para otros fines, indican desde Justicia.

También hay que tener en cuenta que si alguien se jubila anticipadamente, tanto el servicio militar obligatorio como la prestación sustitutoria, pueden computar como tiempo cotizado con el máximo de un año. Además, solo se tiene en cuenta el periodo que exceda sobre lo obligatorio en aquella época. Así, si alguien hizo un año de servicio militar cuando solo eran obligatorios nueve meses podrá sumar aquellos tres meses a su tiempo cotizado.

Según Adolfo Díaz, especialista en pensiones en la Gestoría Vega de Badajoz, ahora es más común pedir certificados de haber hecho la mili a Defensa porque es más complicado alcanzar los 35 años trabajados que se exigen para poder jubilarse a los 65 años con derecho a pensión. Se debe -explica- a que hace tiempo que se empieza a trabajar con más edad y los empleos son más discontinuos en el tiempo, por eso sumar algún año o unos meses al periodo de cotización puede resultar vital en algunos casos. «Hay que tener en cuenta que en las generaciones anteriores era común empezar a trabajar con veintipocos años en muchos casos. Es decir, gente con 65 y 35 años cotizados antes había mucha, pero ahora no», pone como ejemplo.

Los ciudadanos que hayan hecho el servicio militar obligatorio pueden solicitar estos certifciados de varias maneras. Por un lado, personalmente en las subdelegaciones de Defensa (en el caso de Badajoz en la avenida Fernando Calzadilla, 8); por otro solicitando los impresos por correo electrónico (dd.badajoz@oc.mde.es) en estas subdelegaciones, y posteriormente presentándolos rellenos en cualquier registro público. Además, en algunos ayuntamientos a través de los trabajadores sociales, que facilitan estos impresos y tramitan la solicitud.

En el caso de la prestación social sustitoria, también computa el tiempo dedicado a ella, si bien esta tramitación la lleva el Ministerio de Justicia.