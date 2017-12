Ocho de las diez comarcas con menos adolescentes y niños están en Cáceres El envejecimiento del padrón es un lastre para el mundo rural. :: hoy Mérida, Badajoz y Tierra de Barros tienen casi el doble de menores de edad que Villuercas, Ibores, La Jara, el valle del Ambroz o Las Hurdes ANTONIO J. ARMERO Cáceres Domingo, 10 diciembre 2017, 08:47

Que en términos generales la despoblación afecta más a la provincia de Cáceres que a la de Badajoz ya era conocido. Pero un nuevo estudio acaba de poner números a una de las claves de este mal que lleva décadas desangrando al ámbito rural. En concreto, al envejecimiento de la población, focalizado en un aspecto: el número de menores de edad que hay en los distintos municipios de la comunidad autónoma.

La llamada de atención, que ayuda a calibrar la trascendencia del problema, la hace el Instituto de Estadística de Extremadura, a través de la segunda edición de su Informe sobre infancia y adolescencia. En él se especifica que al terminar el año pasado había en la región 183.930 personas que no habían cumplido los 18 años, lo que equivale al 17 por ciento de la población total. A escala nacional, esta ratio es un punto superior, y hay seis autonomías donde la proporción es aún más baja que en Extremadura. Son Aragón, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Asturias.

Un veinte por ciento menos

La capital autonómica es la única en la que hay más de veinte menores de edad por cada cien vecinos

Además, esos 183.930 extremeños que no alcanzaban la mayoría de edad al cierre del año pasado son 47.000 menos que en 1998. Es decir: no han hecho falta ni dos décadas para que la región pierda un veinte por ciento de sus niños y adolescentes (en ese mismo periodo, la población total creció un 1,5 por ciento). A este ritmo, en diez años no serán ni 160.000 los menores residentes en la comunidad. En concreto, el Instituto de Estadística de Extremadura vaticina una caída del trece por ciento desde ahora hasta el año 2026. Este descenso no afecta por igual a toda la región, según constata el informe oficial, que ofrece datos por agrupaciones de municipios, que a grandes rasgos coinciden con las mancomunidades. Este capítulo del análisis deja claro hasta qué punto la ciudad y los pueblos siguen caminos distintos. Mientras que los menores de edad suponen más de un veinte por ciento de la población en Mérida, no llegan ni a once de cada cien en la comarca más castigada por este fenómeno, que es la que integran Las Villuercas, Los Ibores y La Jara. Tras la capital autonómica, la segunda ciudad con mayor proporción de niños y adolescentes es Badajoz, que se acerca al veinte por ciento. Y el podio se completa con la comarca de Tierra de Barros, también por encima del 19 por ciento. En cuarto lugar aparece Guadiana (Don Benito, Guareña y otras seis localidades del entorno). De las diez primeras posiciones en esta tabla, solo dos están ocupadas por comarcas cacereñas. En concreto, son Campo Arañuelo y Cáceres, que ocupan las posiciones quinta y sexta respectivamente, con tasas de menores de edad del 18 por ciento. En el grupo de las diez con los mejores ratios están también Lácara Sur, Olivenza y Río Bodión.

En la otra parte de la clasificación, la de abajo, ocurre justo lo contrario. De las diez últimas, ocho son cacereñas. En orden de peor a mejor ratio aparecen las siguientes: Villuercas-Ibores-Jara (no llega al once por ciento de menores), Trasierra-Tierras de Granadilla-Valle del Ambroz-Las Hurdes, Sierra de Montánchez, Sierra de San Pedro, Sierra de Gata, Siberia 1, Tajo-Salor, Trujillo, La Vera y La Serena. En ninguna de ellas hay más de catorce menores de edad por cada cien vecinos.