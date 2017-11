El número de jóvenes de la región que se van del hogar familiar cae un 11% en un año Dos jóvenes emancipadas en el piso que comparten. :: hoy El porcentaje de menores de treinta años que no vive en casa de sus padres no llega ya ni a 16 de cada cien ANTONIO J. ARMERO Cáceres Domingo, 5 noviembre 2017, 00:08

No hay quien se emancipe en Extremadura. En ninguna otra comunidad autónoma es tan complicado para alguien menor de treinta años dejar la vivienda familiar e instalarse por cuenta propia, ya sea solo o acompañado. Se constata a la vista de un dato: de cada cien jóvenes de la región de 16 a 29 años, solo 16 han podido dar el paso de dejar la casa en la que se criaron y viven por su cuenta. Es el porcentaje más bajo de todo el país, según el último informe del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

En este estudio se detalla que la tasa de emancipación –definida como el porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad– entre los extremeños de 16 a 29 años ha caído un once por ciento en el último año, frente al cinco por ciento de descenso interanual en el conjunto de España. La comunidad autónoma ocupa el farolillo rojo en esta clasificación, cuatro puntos por debajo de la media nacional y a ocho de Islas Baleares, donde casi una cuarta parte de los menores de treinta residen en un domicilio distinto al de su infancia.

A la hora de analizar las causas de estas cifras, los autores del estudio aluden a la situación laboral. Destacan el hándicap que supone que el paro en la población de 16 a 29 años supere el cuarenta por ciento, algo que al cierre del año pasado solo ocurría en Extremadura, Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y citan también las elevadas tasas de temporalidad y de subocupación (se refiere a quienes trabajan menos de 35 horas semanales). Además, refiere igualmente que se trata de una de las comunidades con mayor proporción de parados de larga duración.

La proporción sube hasta el 69 por ciento en la franja de edad de los 30 a los 34 años

Con estas condiciones, de poco vale que comprar o alquilar una casa en Extremadura sea generalmente más barato que en las demás comunidades autónomas. Así lo apuntan los autores del análisis elaborado por el Observatorio. «A pesar de que el mercado de vivienda en la región –valora el estudio– es más permeable que en el resto de España y los precios de la vivienda en alquiler y compra se sitúan entre los más bajos del país, en el cuarto trimestre de 2016 hay un descenso del número de personas menores de treinta años emancipadas».

De 30 a 34, un poco mejor

La situación es algo mejor en el grupo de quienes tienen de 30 a 34 años. De cada cien extremeños en esa franja, 69 están emancipados, una tasa cuatro puntos inferior a la media nacional pero que no es la peor del país, como ocurre entre los veinteañeros. La proporción de quienes viven fuera del domicilio de origen es más baja en Asturias, Canarias, Ceuta y Melilla. En el último año, la tasa de emancipación en esta franja de edad descendió un ocho por ciento en Extremadura, tres puntos más que la caída registrada a escala nacional.

Otro de los elementos de análisis es el esfuerzo económico que tienen que hacer los jóvenes para comprar o arrendar una casa. En el caso de los que tienen trabajo, como término medio el alquiler es inviable. El motivo es que se recomienda no dedicar más del treinta por ciento de los ingresos a la vivienda, y el extremeño medio de 16 a 29 años no gana lo suficiente como para no sobrepasar ese umbral. En concreto, el informe asegura que teniendo en cuenta el salario medio en la región en esta franja de edad –el más bajo del país, no llega a los diez mil euros netos anuales–, un joven que quiera alquilar una casa tendrá que dedicar a esta partida el 45 por ciento de lo que gana. En números absolutos, la renta máxima que podría pagar sería de 229 euros al mes.

Y si en vez de ser inquilino quiere ser propietario, la situación no es mucho mejor. No podría acceder a un inmueble que cueste más de 64.263 euros, y eso destinando a la hipoteca el cuarenta por ciento de su sueldo, un porcentaje que de nuevo sobrepasa el treinta por ciento que se aconseja no superar para no comprometer la economía propia.

El informe del Consejo de la Juventud advierte que «de igual forma que ocurre en otras comunidades, la emancipación es más común entre las personas que no están estudiando, independientemente del nivel formativo alcanzado». «La tasa de emancipación más alta –continúa– la presenta la población con estudios secundarios postobligatorios, que se sitúa en un 17 por ciento, frente al 14 de las personas con estudios superiores y el 12 de las personas con estudios secundarios obligatorios».