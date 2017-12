El número de federados de Fedexcaza crece un 5% y alcanza los 17.000 El crecimiento acumulado en los últimos cuatro años roza el 18% EFE Lunes, 25 diciembre 2017, 19:49

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha alcanzado los 17.000 federados tras registrar un incremento de un cinco% en 2017.

La entidad extremeña ha logrado este ejercicio en torno a los 800 nuevos federados, como ha explicado a Efe su presidente, José María Gallardo.

Según ha afirmado, el crecimiento acumulado en los últimos cuatro años roza el 18%, lo que supone un éxito, sobre todo si se tiene en cuenta la dinámica de descenso que sufren la mayoría de federaciones del país.

Gallardo ha destacado el trabajo que realiza la federación autonómica en la actualidad, lo que le permite alcanzar estas cifras en un momento especialmente difícil en lo relativo a la caza menor.

En este sentido, Gallardo ha dicho que la actual temporada de caza menor es «la peor de los últimos años», debido a factores climáticos, de incidencia de depredadores, por el abandono del campo o por los actuales agrosistemas.

Este año se ha unido la sequía, que también afecta a las especies de caza menor, y que demuestra que «desgraciadamente, todos los cambios que se producen en los respectivos ámbitos en los últimos años siempre acaban siendo negativos para este área».

La ausencia de lluvia lleva a la escasez de vegetación, lo que ha hecho que algunas sociedades locales de cazadores no hayan iniciado aún la temporada, o incluso no vayan a llevarla a cabo, al ver que «los cotos no están para abrir».

Según ha explicado, entre los proyectos que se llevan a cabo desde la federación hay diversas iniciativas para la recuperación de la caza menor en distintos ámbitos, con el objetivo de impulsar este segmento.