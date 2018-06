Numantismo

La RAE lo define con precisión: «Actitud caracterizada por la defensa extrema y tenaz de las propias posiciones o puntos de vista, a menudo en condiciones precarias y con pocas posibilidades de éxito». Pero podemos acuñar 'rajoylismo' como sinónimo de numantino porque, el hasta ayer presidente del Gobierno, es incapaz de salir de su epidermis. Hasta el célebre lisiado de El Roto, le colaría todos los balones en la red.

Solo Rajoy sabe lo que bulle en su cabeza, sus designios, como los de Dios, son inescrutables y su lema, «yo, yo, yo, yo y después de mí, yo» con una cerrazón grotesca, esperpéntica y enfermiza, sirvió en bandeja la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, sin plantearse salvar algo de ropa para tapar sus vergüenzas, sin querer proteger al PP del derribo programado y sin importarle un bledo los más de 10.000 colocados que dedicarán este fin de semana a recoger sus cosas, recomponer la figura, y achicharrar trituradoras.

Rajoy llevaba mucho tiempo subidito en un ego altanero, en la creencia de que en su atalaya nada podía importunarlo porque los adversarios eran incapaces de articular un frente común, como ya ocurrió con la investidura de Pedro Sánchez, torpedeada en su favor por Podemos. Pero resulta que hasta los gansos del Guadiana aprenden y tras la primera escaramuza ya no pican el cebo de la jaula. Su cerrazón numantina lo incapacitó para reaccionar con un mínimo de pragmatismo y si ayer se vio asistido por Podemos, ahora confiaba en el PNV, después de pagarle 540 millones de euros por el peaje de los presupuestos.

Desnortado y fuera de la realidad, su final estaba escrito, pero podía haber achicado el daño para para su partido. Rodeado de un cortejo de necios, incapaces de decirle que iba desnudo y que todo el mundo le veía la pilila, Rajoy seguía en su burbuja, desconectado, en la creencia de que una calle ciega, sorda y muda era incapaz de sorprenderlo en sus juegos, pero repitió tanto el truco que se descuidó y todos sabíamos en qué bocamanga guardaba el as. Rajoy, tan patriota él y tan «pepero», ha preferido la tierra quemada, el yo o el caos, sin mover un músculo de su cara de granito.

Pedro Sánchez va a presidir un gobierno débil y sometido a los vaivenes de nacionalistas y demás «istas», pero el de Rajoy era un Gobierno agotado, extenuado, incapaz de una respuesta que no fuera la pasividad, a su imagen y semejanza. No veo razones para la cohetería por la llegada de Pedro Sánchez y las pirañas que lo han llevado hasta la presidencia del Gobierno, pero tampoco creo que debamos llorar por la salida de un Rajoy incapaz de articular una respuesta que no sea el numantinismo cegato de los desconectados. Hace mucho que España andaba a la deriva y sin timón, como quedó demostrado con el ridículo que hicimos en el referéndum de autodeterminación en Cataluña.

¿Pedro Sánchez es «enemigo del Estado», «un traidor a la Patria», «el judas de España», «el que quiere convertirnos en rehenes de Puigdemont y Otegui», «el que ha pactado la voladura de España»? Parecen ripios de Valtónyc. Un poco de calma, le pidió la madre de Boabdil al inutilón de su hijo. En lo que ha de llegar, que ojalá no sea tan malo como se intuye, Rajoy también tiene su parte alícuota de responsabilidad. Por mandilón.