El nuevo PDR extremeño tiene 138 millones menos disponibles

Los programas de desarrollo rural en España dispusieron de un presupuesto de 15.350,6 millones para el periodo 2007-2013. De ellos, 8.049,5 los puso la UE, 2.670 el Ministerio de Agricultura y otros 3.373 los diferentes gobiernos autonómicos. En el caso de Extremadura, la Junta debió asumir con fondos propios 214,3 millones. En total, el PDR extremeño del anterior periodo tuvo una cuantía final de 1.316,8 millones.

Bruselas, ante la dificultad de que tanto el Estado como las autonomías cumpliesen con su grado de cofinanciación por los recortes presupuestarios, decidió dar una prórroga de dos años para ejecutarlos si no se quería perder fondos. Extremadura dejó de recibir 57 millones de fondos europeos de proyectos no desarrollados hasta 2010. Y perdió otros 58 millones en 2012 por no ejecutar esa cantidad correspondiente de la anualidad de 2010.

El PDR 2014-2020 contempla 1.179,4 millones para Extremadura, esto es, 138 millones menos. Durante los próximos años, como ejemplo, se destinarán 222 millones a ayudas agroambientales y agricultura ecológica. Se subvencionará a todos los sectores agrarios: producción integrada de tomate, arroz, olivar, tabaco, frutales de hueso y pepita, apicultura, agricultura de conservación en zonas de pendiente, razas autóctonas en peligro de extinción, ganadería extensiva de calidad, agricultura y ganadería ecológica. Se contempla un incremento del 10% de las ayudas a la producción ecológica con respecto al anterior periodo.