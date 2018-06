Las nuevas rutas aéreas desde Badajoz empezarán el 28 de octubre Pasajeros de un vuelo a su llegada al aeropuerto en 2016, cuando volvieron los vuelos regulares. :: HOY El pliego de condiciones indica que los vuelos a Madrid saldrán entre las 9 y las 11, como hora más tardía, y la vuelta entre las 17 y 19 horas CELESTINO J. VINAGRE Miércoles, 27 junio 2018, 07:46

El Ministerio de Fomento apuntala algunos aspectos todavía pendientes sobre la Obligación de Servicio Público (OSP) que permitirá incrementar los vuelos desde Extremadura a partir de este año y hasta 2021, con posibilidad de un año más. Para empezar, cuándo será el primer vuelo desde Badajoz a Madrid y Barcelona. HOY informó hace dos semanas que no sería antes del último trimestre del año. El Boletín Oficial del Estado (BOE) fijó ayer que el primer servicio de la OSP será el domingo 28 de octubre.

El Ministerio de Fomento publicó los pliegos que regirán la contratación de las nuevas rutas aéreas desde Extremadura bajo la fórmula de la OSP. Más vuelos, mejores horarios y también se presupone mejores precios para los usuarios a partir de esa fecha es lo que conlleva de forma general esta declaración.

Las compañías interesadas en la OSP tienen de plazo hasta el 13 de agosto para presentar ofertas. A partir de ahí, y por el procedimiento de urgencia, el Ministerio de Fomento establece que el 21 se conozcan las ofertas técnicas del concurso y el 28 de ese mes, las económicas.

Las nuevas rutas salen a licitación sin subvención pública. Si, como parece, ninguna compañía se presenta porque no les salen las cuenta volar desde Extremadura sin ayuda, se sacará contando ahora sí con una subvención que debe asumir la Junta.

El Gobierno extremeño, como ahora sucede, seguirá pagando íntegramente los vuelos aunque ya no tendrá que hacerlo a través de un contrato de publicidad. Todavía no está cerrado cuánto costará. La cantidad final será establecida por Fomento. El pliego conocido estipula que no puede superar los 3,5 millones al año. Ahora se pagan 2,1. Fuentes del Ejecutivo regional calculan que no superará previsiblemente los 3 millones anuales.

Con la OSP la ruta Badajoz-Madrid tendrá dos vuelos diarios de lunes a viernes desde Badajoz y otros dos de regreso desde Madrid (ahora hay uno de vuelta por la mañana). En agosto solo un vuelo en cada sentido. Los sábados no habrá y el domingo, uno.

El mejor precio del billete solo concede 10 puntos A la hora de evaluar las ofertas, Fomento concederá 35 puntos (el tope máximo sobre 100) a las compañías que oferten más medios técnicos y humanos para los vuelos. Habrá un máximo de 30 puntos al que presente una mayor frecuencia de vuelos sobre los mínimos obligados por OSP. Mientras, puntuará con hasta 20 la flota de aeronaves disponible en reserva para hacer frente a cualquier incidente. De otra parte, la compañía que presente un mejor precio de billete para el usuario recibirá un máximo de 10 puntos sobre el total.

Son, por tanto, once vuelos de ida y otros tantos de vuelta semanales entre Badajoz y Madrid, con un mínimo de 54.000 plazas a ofertar cada año. Esta nueva distribución permitirá volar y volver a ambas ciudades en el mismo día. Ahora no es posible. En cuanto a los horarios, el pliego señala que «se garantizarán las comunicaciones con salida entre las 9 y las 11 y con regreso entre las 17 y las 19 horas». Eso sí, Fomento estipula que en agosto se podrán cambiar esos horarios en función «de la demanda real del mercado».

Por su parte, a Barcelona habrá un vuelo en ambos sentidos cuatro días a la semana, como hasta ahora. Son 24.000 plazas a ofertar cada año como mínimo por la aerolínea que se quede con la ruta.

En cuanto al precio de los billetes tampoco están cerrados. No costarán más de 90 euros la ida a Madrid y 110 a Barcelona. Es lo único que se sabe. Lo que hace la OSP es poner unos topes en su coste. El precio final está directamente vinculado a factores como la demanda o la antelación de la reserva de los billetes.