UNA NUEVA PARTIDA

Nadie puede quitarle a Pedro Sánchez el mérito de haber despertado la ilusión en una parte importante de la ciudadanía española. La elección de los ministros, una mezcla de 'celebrities' respetados por la inmensa mayoría, como Josep Borrell, Pedro Duque, el juez Fernando Grande-Marlaska o la fiscal Dolores Delgado, y de expertos en las distintas áreas de gobierno, ha sido acogida como una buena noticia. ¿Quién va a criticar al astronauta Duque que nos metió en la carrera espacial? ¿O a Borrell, que se ha batido el cobre con inteligencia y coraje contra el independentismo xenófobo? ¿O a un juez y a una fiscal que han dedicado años a juzgar y encarcelar terroristas?

La falta de experiencia de Sánchez se ve compensada de sobra con el peso de un Consejo de Ministros sobrado de preparación. Si la capacidad de un líder se mide por su habilidad para rodearse de un buen equipo habrá que concluir que Pedro Sánchez es un líder.

Es difícil predecir hoy cuánto durará este gabinete, pero está claro que no está hecho para convocar elecciones mañana. La previsión más razonable es que quiera durar, al menos, hasta el otoño de 2019. Tiempo suficiente para aprobar algunas medidas populares y para enfrentarse a unas elecciones con la posición ventajosa que otorga ocupar el poder.

De momento, con la moción fulminante y los nombramientos aplaudidos por doquier, Pedro Sánchez ha dejado sin discurso a sus rivales directos: Ciudadanos y Podemos. Las dos fuerzas que le estaban robando votos por millares al PSOE están descolocadas. Pablo Iglesias porque apoyó la moción y no ha logrado entrar en el Gobierno, como pretendía. Y Ciudadanos anda noqueado porque es muy posible que su subida imparable en intención de voto se haya frenado en seco. Con la iniciativa política en manos de Pedro Sánchez y un Gobierno que no tiene un perfil radical, Albert Rivera va a tener que defender a codazos el espacio que había conquistado.... en las encuestas.

La moción ha logrado la triple carambola de desarbolar a los tres rivales del PSOE: El PP ha sido desalojado de la Moncloa y Podemos y Cs tienen que recomponer su estrategia para no abandonar el objetivo de alcanzarla algún día. Lo que valía hasta hace una semana, darle leña a un Rajoy impávido ante la avalancha de casos de corrupción de su partido, ya no vale. Rajoy ya no está. El resultado es que los nuevos partidos, que iban a laminar a los viejos para hacerse con el poder, han visto alejarse sus opciones de victoria.

Con su rutilante gobierno de estrellas y expertos Sánchez quiere comprar suficiente tiempo para armar una estrategia con la que ganar las elecciones; o al menos conseguir unos resultados que le aseguren mantenerse en el poder mediante pactos favorables al PSOE. Probablemente en ese objetivo, el de ganar tiempo, coincida con el PP. Tampoco a los sucesores de Rajoy les interesan unas elecciones exprés. Los populares necesitan unos meses para recomponer la figura, elegir un líder y diseñar el 'posmarianismo' sin prisas. Saben que cuentan con un electorado importante. Menguante en los últimos tiempos, pero probablemente fiel. Los votantes del PP no han desaparecido, aunque esa sea la impresión que dan algunas encuestas. Ni se han evaporado ni se han fugado todos a Ciudadanos, como podría fantasear Albert Rivera. Incluso es posible que algunos de los que le han dado la espalda a Rajoy en los últimos tiempos vuelvan a confiar en la vieja marca popular si eligen un líder suficientemente solvente y gestionan con inteligencia los casos de corrupción que quedan por juzgar, que no son pocos.

La moción de censura, la retirada de Rajoy y el nuevo gobierno han surtido el efecto de una súbita patada en el tablero de la política nacional. La mesa ha saltado por los aires y nada es como era hace dos semanas. Los jugadores son los mismos, pero se han repartido nuevas cartas y empieza una nueva partida.