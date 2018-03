«Ya lo estamos notando en el día a día, en los recibos»

La situación de Olga Calvo pone en evidencia las dificultades para un colectivo especialmente perjudicado por la evolución de las pensiones, el de las mujeres. Ama de casa, con casi 60 años no cobra pensión, por lo que depende de la que percibe su marido, que está en torno a la media. Como explica, «me ha tocado una época en la que, por cuidar hijos o a una persona mayor como mi madre, pues he tenido que renunciar muchas veces a tener un puesto de trabajo». Pero reconoce que no tenía muchas opciones, ya que tampoco ha tenido acceso a una formación adecuada para poder integrarse con garantías en el mercado laboral.

En conclusión, sólo ha podido acceder a trabajos en los que no estaba asegurada, como empleada de hogar, con lo que no ha podido cotizar durante su vida laboral y por tanto no ha generado derecho a percibir una prestación. «Ahora dependo de la pensión de mi marido, que cada vez está más mermada y estamos perdiendo poder adquisitivo», añade. «Ya lo estamos notando en el día a día, en la cantidad de recibos que tenemos que pagar».