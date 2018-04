La nieve vuelve a retrasar la floración del cerezo en el Jerte Pese a estar en primavera, la meteorología dejó esta estampa típicamente invernal en Piornal, el pueblo más alto de la región. En el círculo, detalle de un cerezo nevado / D. Palma/Efe La circulación está prohibida por el puerto de Honduras y entre Piornal y Garganta la Olla, en el norte de la región REDACCIÓN Lunes, 9 abril 2018, 21:23

La carretera CC-102 (puerto de Honduras, que comunica el Valle del Jerte a la altura de Cabezuela con el del Ambroz en Hervás), y la CC-17.4 (de Piornal a Garganta la Olla) se encuentran cortadas al tráfico por la intensa nevada caída durante la noche del domingo al lunes y las primeras horas de este lunes, según informa la web de la Dirección General de Tráfico. De la misma manera, hay circulación condicionada en la N-110 en las proximidades del puerto de Tornavacas, donde está prohibido el tránsito de camiones y vehículos articulados. En concreto, las restricciones afectaban al tramo situado entre el kilómetro 336 y el 352 (entre El Barco de Ávila y Puerto Castilla, las dos en Ávila).

No son los únicos lugares de Extremadura en los que este lunes se dejó notar la nieve. En Piornal, el municipio más alto de la región –está a 1.175 metros–, no pudo circular el autobús que lleva a los escolares de la localidad a los institutos de enseñanza secundaria de Cabezuela del Valle y Plasencia. La precaución movió a decidir que ese bus no saliera. Precisamente Piornal vive estos días una de las épocas del año en las que más turistas recibe, debido al cerezo en flor, un espectáculo natural que cada año atrae a miles de personas al Valle del Jerte.

Sin embargo, lo que encontraron los visitantes que recorrieron la zona no fue el blanco en las hojas de los árboles, sino otro aún más evidente, el de la nieve, según informa Efe. La caprichosa meteorología, con bajas temperaturas, lluvias y ahora nieve, ha provocado que este año la floración en esta comarca del norte cacereño esté más retrasada de lo habitual.

En la actualidad se pueden ver flores en los alrededores de Valdastillas y Navaconcejo, pero no están en su plenitud, según informó la oficina de turismo del Valle del Jerte a través de su web. Para finales de esta semana se espera más floración, ya que irán blanqueando el resto de zonas, de tal forma que será el fin de semana del 14 y 15 de abril cuando esa tonalidad clara en los árboles sea la predominante en el paisaje. De igual forma, puede haber floración también entrada la semana del 16 de abril, particularmente en las cotas más elevadas.

Galería. Un manto blanco ha cubierto Las Hurdes / ESTER SÁNCHEZ

Son estas zonas altas, en especial las localidades de Tornavacas y Piornal las que amanecieron cubiertas por una espesa capa de nieve, algo que ofrece un singular espectáculo a los numerosos visitantes que estos días recorren el norte extremeño. Es el caso de Alberto y Marie, una pareja sevillana que lleva varios días de visita en el Valle del Jerte, y que se vio «gratamente sorprendida» por ver los afamados cerezos jerteños cubiertos por la nieve. «La estampa es preciosa –comentaban–. Ayer vimos pocas flores y hoy nos hemos levantado con este regalo. Es blanco de otra manera, pero blanco básicamente».