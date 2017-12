Niebla, bonita e inesperada

Atención, pueblo sorpresa. Lo mejor que le puede pasar al viajero es encontrarse con algo inesperado. Eso me sucedió días atrás en Niebla. Volviendo de una excursión portuguesa, propuse salir de la autovía Sevilla-Huelva para echar un vistazo a esta localidad, hoy, un pueblo pequeño de 4.098 habitantes, pero ayer, una capital de estado musulmán de la máxima importancia. En fin, un paseíto sin más, alguna foto, un par de impresiones para poder contar cómo es otro de los reinos taifas del suroeste peninsular, esos siete estados moros encabezados por el que fue más poderoso, Badajoz, y configurado por ocho ciudades muy interesantes que hemos visitado en este viaje medieval y musulmán. A saber: Badajoz, Mértola, Faro, Silves, Huelva, Évora-Beja y este reino de Niebla, que tuvo la gracia de ser el último reino de taifas de la Península: resistió hasta 1262, año en que fue conquistado por las tropas castellanas.

De esa conquista le viene a Niebla la fama pues resulta que en el asedio de nueve meses, que sufrió en 1262 a manos de las tropas cristianas de Alfonso X de Castilla, se utilizó por primera vez la pólvora en Europa con fines bélicos. Fue una cosa muy rudimentaria, pólvora para unos cañones de chichinabo, pero el dato es el dato y ha permitido a Niebla ser conocida porque los niños españoles estudiábamos en clase aquel estreno explosivo y ese carácter pionero se nota nada más entrar en la ciudad porque hay poderosos cañones ornamentales por todos lados.

Pero eso es al entrar en Niebla, conectada con la carretera Badajoz-Huelva. Antes, durante el acercamiento, lo que se ve alimenta el escepticismo y te lleva a preguntarte: ¿Para qué me voy a parar en este pueblo grandote cuyo único atractivo parece una inmensa fábrica de cementos Cosmos que apabulla y se come todo el paisaje? Pero tengamos fe, arriesguemos, entremos en Niebla y les aseguro que no se arrepentirán.

Enseguida van a distinguir una muralla poderosa. Pueden aparcar junto a ella cómodamente. Para meterse en el ambiente, dejen el coche frente a la cafetería Thariq, se toman allí un café, más que nada porque debe de ser uno de los pocos bares dedicados al colega de Muza. Ya saben, Muza y Thariq, los dos caudillos árabes que invadieron la Península y comenzaron su conquista.

Frente a la cafetería, la puerta del Socorro, nombre muy socorrido, perdón por el chiste malo, pues hay otra del mismo nombre en Cáceres y en otras ciudades amuralladas y siempre se llama así el portón de la muralla por donde entraron los cristianos al reconquistar el lugar.

La puerta es de bella factura, alambicada manera de decir que es muy bonita, que impresiona y que invita a entrar y a perderse en el interior de una superficie amurallada de 16 hectáreas con 50 torreones: 48 rectangulares y dos octogonales incluida una recién reconstruida Torre del Oro. La muralla, almorávide y gótica sobre restos romanos, es de piedra y tapial, tiene cinco puertas y no pueden perderse el alcázar, las iglesias de San Martín y de Santa María de la Granada y el hospital de Nuestra Señora de los Ángeles.

Pero lo mejor es dejarse llevar. Para que nos entiendan: ustedes franquean la Puerta del Socorro, frente al café del caudillo Thariq; una vez intramuros, les asombra un bello pueblo andaluz con prosapia e importancia y se dejan llevar descubriendo plazas, monumentos y rincones. Al tiempo, recuerden que Niebla fue reino moro en tres ocasiones: 1023-91, 1145-50 y 1234-1262.

Ya cristiana y castellana, la localidad fue capital del Condado de Niebla, propiedad de la poderosa casa de Medina Sidonia, y destacó por cierto toque rebelde ante los reyes y por el poderío de su aristocracia. El caciquismo, el terremoto de Lisboa y otros avatares acabaron con el esplendor político y económico de Niebla, pero los restos monumentales de aquella capital de reino moro y de condado cristiano siguen ahí, sorprendiendo en la ruta de los reinos taifas del suroeste peninsular.