La FP también es un negocio privado Centro CEM-Badajoz, donde imparten ciclos de FP de Peluquería y Estética y cada vez hay más alumnas. En la imagen, durante una clase práctica.

Diego Jaramillo se ha dedicado al deporte toda su vida. Ahora es empresario y llevaba tiempo observando que el ciclo de Formación Profesional de Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD) que se impartía en el instituto Zurbarán de Badajoz dejaba fuera cada año a cientos de alumnos. Analizó la situación y en 2014 decidió montar por su cuenta el centro CDS, que imparte de manera privada este ciclo de FP y otros más relacionados con la familia profesional deportiva. Ha sido un éxito porque gracias a sus contactos ha elegido profesores especialistas, de manera que al año siguiente volvió a llenar el cupo de matrículas. Un año después Jaramillo y sus dos socios abrieron otra sucursal de CDS en Cáceres. Entre un centro y otro, de cara a este curso que acaba de comenzar ya son seis los ciclos de FP que imparte, desde el grado superior en Educación Infantil o Conducción de actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, entre otros.

La Formación Profesional no es exclusiva de la Administración pública. Empresarios que dirigen centros educativos no reglados hace tiempo que se han interesado por montar ellos mismos su propia Formación Profesional (FP).

En los institutos públicos el año pasado hubo unos 17.000 alumnos de FP repartidos en más de 600 ciclos. En centros privados se calcula que ya estudian en torno a mil jóvenes que han optado por este formato. La estructura es la misma: hay ciclos de grado medio y de grado superior. Duran dos años -dos cursos escolares- cada uno y como remate hay unas prácticas en empresa. La titulación pública y la privada son equivalentes.

Los jóvenes que eligen la opción privada suelen hacerlo bien porque se han quedado fuera del cupo que ofertan las aulas públicas de FP, bien porque esta titulación específica solo la ofrece un centro privado o porque por proximidad geográfica les conviene esta alternativa de pago para no tener que desplazarse.

En cuanto a las familias profesionales que predominan en la región, la que más tradición tiene en Extremadura en el ámbito de la FP privada es la de Belleza y Estética. Otra rama que ha encontrado una gran demanda es la sanitaria, y en los tres últimos años está teniendo un gran éxito la relacionada con la formación deportiva.

Cuenta María José Araya, directora del centro CEM-Badajoz, dedicado a peluquería y estética, que la tendencia a formarse en este sector va al alza. En su centro, que existe en la capital pacense desde mediados de los setenta, se animaron en 2008 a impartir ciclos de FP de grado medio y superior porque en otros puntos de España apenas se ofertan este tipo de clases en las que sales titulada. «Tengo una alumna que ha llegado de Galicia este año», pone como ejemplo.

Aún así, en Badajoz sabía que había competencia, no solo porque en la misma ciudad hay ya tres academias con una oferta parecida, sino porque en dos institutos (uno público y otro concertado) también imparten ciclos de FP relacionados con la peluquería y la estética. Pese a este escenario de rivalidad, afrontan el curso que está a punto de comenzar con más alumnos de FP que nunca. De un total de 90 personas hay en torno a 35 primer curso y unos 25 en segundo, la mayoría chicas.

36 solicitudes en la región

Los títulos de FP de los centros privados deben ser homologados tras pasar una revisión de la Junta de Extremadura, que supervisa tanto las instalaciones como el programa académico. Una vez se publica en el Diario Oficial de Extremadura la orden que acredita a un centro a impartir una formación determinada esta FP ya se considera reglada. Si el estudiante aprueba tendrá su título oficial.

La diferencia es que el alumno paga por estas clases. Según Diego Jaramillo, socio del centro CDS, esto a veces mejora lo que ofrece la pública porque si la titulación ofertada tiene éxito, el centro podrá aportar mejores recursos y docentes gracias a las matrículas que pagan los alumnos. En su caso, la matrícula oscila entre los 175 euros y los 210 euros al mes con la posibilidad de recibir beca del Gobierno Central.

En la actualidad hay en la región 36 centros privados que han solicitado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte impartir Formación Profesional al margen de los planes públicos. El registro ministerial habla de 36 centros, pero eso no significa que todos lo estén impartiendo en la actualidad. Algunos proyectos han fracasado, casi siempre por falta de alumnos, en muchos casos debido a que la Administración Pública implantó ese mismo ciclo en un instituto próximo y los 'clientes' potenciales optaron por las aulas públicas al no tener que pagar.

Lo que sí se observa en este registro estatal de centros docentes no universitarios es que la mayoría se ubican en las tres grandes localidades (de 36, 16 están en Badajoz, 8 en Cáceres, 6 en Mérida y el resto repartido entre Don Benito, Navalmoral de la Mata o Valdivia, en este caso una escuela familiar agraria).

Oferta y demanda

En este negocio hay que hallar el equilibrio entre la oferta y la demanda, explica Javier Rodrigo, director de Educatec, un centro privado con sede en Cáceres que empezó en 2001 a ofertar FP de manera privada, concretamente Telecomunicaciones y Animación sociocultural, este último ya desaparecido. «Los centros privados somos un refuerzo de la Administración. En cuanto a oferta de plazas, hay centros públicos con más demanda que oferta en ciudades grandes y tener la misma titulación que la pública es una estrategia de cada centro. En nuestro caso hemos tratado de ofrecer una formación complementaria con ciclos que no había, por ejemplo el superior de Telecomunicaciones, unos estudios que solo impartía un centro público de Mérida y nosotros en Cáceres de manera privada. Sin embargo, la Junta abrió este tipo de estudios en Cáceres y entonces nos afectó sensiblemente».

Otra estrategia de la iniciativa privada a la hora de elegir qué titulaciones implantar en su centro es observar qué demandan las empresas. En base a esto, Educatec implantó 'Gestión Administrativa' (Grado medio) y 'Márketing' (grado superior), que son dos de los cinco títulos reglados que oferta en FP.

Otro centro de formación con tradición en Extremadura es Visibel, con veinte años de recorrido y cuya sede está en Badajoz. En este caso trabajan la familia de la imagen personal. Según explica Pilar Gastón, administrativa en este centro privado, «primero comenzamos con la formación no reglada, con cursos breves para obtener un diploma que te permitiera, por ejemplo, abrir un salón de belleza, o bien cursos monográficos muy específicos sobre recogidos, maquillajes... Pero después vimos que había demanda en este sector, de ahí que se impartiera formación reglada con ciclos formativos de FP, que tiene más salidas. El primero fue en 2005 con 'Peluquería y estética' y en 2016 incorporamos 'Asesoría de imagen'. Hay entre 20 y 25 alumnos», señala.

Ciclos con demanda

Diego Jaramillo, empresario que decidió apostar por la Formación Profesional privada, acaba de ampliar sus instalaciones de Badajoz de cara a este curso y CDS ya dispone de un nuevo centro más amplio en la urbanización pacense de Huerta Rosales que tiene 700 metros cuadrados y seis aulas en total.

Ha visto que hay demanda de este tipo de formación por las posibilidades que ofrece: «Después de cursar un grado medio puedes pasar a un grado superior y de ahí acceder a un grado universitario sin necesidad de realizar la prueba de acceso y con título oficial ya bajo el brazo». Otro factor a favor, dice, es la empleabilidad, que en el caso de alguno de los ciclos que imparte su empresa, CDS, es del 70%, afirma.

CDS es el primer centro privado de formación profesional y deportiva de Extremadura. Abrió sus puertas en el curso 2014/2105 con 65 alumnos y ahora va a comenzar su tercer curso con una nueva sede en Cáceres y más del doble de matriculados. No le afecta que en Badajoz se imparta un ciclo de FP en un instituto de manera pública pues sabe que cada curso se quedan fuera en torno 200 aspirantes que se convierten en clientes potenciales.

«Como en determinados ciclos de la FP pública muchos alumnos se quedan fuera por falta de plazas, la iniciativa privada debe ser capaz de captar a toda esta demanda», dice. Jaramillo y sus socios empezaron con la familia deportiva y ahora han detectado que en la rama sanitaria también hay cientos de personas que se quedan fuera, de ahí que este curso que está a punto de empezar hayan incorporado el título de técnico de grado medio en Auxiliar de Enfermería. En este caso calcula que se quedan fuera en torno a 600 aspirantes a estudiar en la FP pública.

En menos tres cursos CDS ha dado trabajo a 32 docentes. «En nuestro caso hacemos hincapié en el cuadro de profesores puesto que podemos pagarlos gracias a la matrículas de los alumnos. Todos tienen el requisito que se pide para impartir clase, pero es que algunos son campeones de España en su deporte, otros directores técnicos de la federación o incluso tenemos olímpicos para dar clases magistrales y esto lo valoran los alumnos».

La rama sanitaria va a más

También con la necesidad de formación en el ámbito de la salud llegó Cesur a Extremadura. Esta cadena de centros privados por toda España abrió en Badajoz en 2011. La empresa original está en Málaga, desde donde hacen estudios de mercado en diferentes puntos del país sobre qué Formación Profesional privada tendría éxito.

En Badajoz lo vieron claro: la rama sanitaria, donde además tenían experiencia previa. En los últimos seis años han ido de menos a más y ya imparten cinco ciclos superiores tras la incorporación de 'Radioterapia y dosimetría' y 'Laboratorio clínico y biomédico'. Un curso de técnico superior en Higiene Bucodental cuesta 3.490 euros.

«En estos momentos hay ya unos 250 alumnos. Las mañanas se llenan fácil cada curso. Suele ser gente que tiene muy clara su vocación y que, por ejemplo, sabe que quiere ser higienista. Otros se matriculan como puente hacia la universidad, como alguien que estudia con nosotros higiene bucodental antes de empezar Odontología; o bien se matriculan ahora en 'Anatomía patológica' para luego hacer Enfermería, Fisioterapia o Medicina (...) en la modalidad presencial el perfil tipo es el de alguien que ha terminado el Bachillerato de entre 18 y 23 años; en la modalidad 'on line' se da otro perfil más adulto que concibe la FP como una solución ideal para poder formarse compaginándolo con su vida personal o profesional», explica Celia Agudo, directora de Cesur en Badajoz.

Según dice, estos ciclos superiores funcionan porque hay demanda de sobra. Se basa en que dos de los cinco ciclos que imparte Cesur también están disponibles en un instituto público de la misma ciudad y sin embargo ellos siguen teniendo alumnos. Otro, como Higiene Bucodental, no existe en la FP pública y en el caso de Radioterapia es el único lugar donde se imparte en Extremadura.

¿Por qué siempre hay alumnos dispuestos a pagar por una formación privada? Quedarse sin plaza en la pública es una razón de peso. Pero Agudo añade que muchos alumnos prefieren los docentes que contrata la privada. «Son profesores con un vínculo profesional, la mayoría técnicos en activo cuyo día a día transcurre en un hospital. Además, nos lo dicen en las encuestas de satisfacción que hacemos». En su opinión, la Formación Profesional de carácter privada va a más. «Se nota en el aumento del número de matrículas, supongo que porque la FP en general está en auge porque hay más salidas profesionales».

En esto coincide María José Araya, de CEM-Badajoz, dedicada a la FP en peluquería y estética. «Será porque una vez superada la crisis y cubiertas las necesidades básicas como alimento y vivienda la belleza es lo tercero en lo que la gente prefiere gastar su dinero. El caso es que antes de la crisis me llamaban de muchos salones de belleza para que les enviara chicas bien formadas a trabajar. Después llegó la crisis y me llamaban pero porque se traspasaban esos mismos negocios. Pues ahora me han vuelto a llamar porque estos salones vuelven a funcionar, necesitan trabajadores y de aquí sale mucha gente formada directamente con un empleo», afirma.