Navarro critica que la nueva regulación eléctrica perjudica a Siderúrgica Balboa La empresa jerezana perderá con el sistema que permite a las grandes industrias dejar de consumir a cambio de una contraprestación REDACCIÓN Martes, 10 abril 2018, 07:50

Decepción y rechazo del Gobierno extremeño por las condiciones impuestas por Red Eléctrica para la próxima subasta, en mayo, para desarrollar el servicio de interrumpibilidad, al que se pueden acoger los grandes consumidores eléctricos. En Extremadura, en la práctica, solo puede hacerlo Siderúrgica Balboa, una de las pocas grandes industrias extremeñas, y lo hará de nuevo en peores condiciones que sus competidores u otras grandes empresas españolas.

El servicio de interrumpibilidad lo ofrecen los grandes consumidores (grandes industrias) de electricidad y consiste en su compromiso de reducir o suspender el consumo en momentos de emergencia a cambio de una retribución. Esto es, desconectarse del sistema por necesidades de consumo general y, por ello, recibir una contraprestación.

El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, estima que la nueva regulación de interrumpibilidad eléctrica no atiende a las reclamaciones realizadas por la Junta y perjudicará a las escasas grandes empresas de la región como Siderúrgica Balboa. Ayer Navarro se reunió con su consejero delegado, Francisco Javier Sánchez.

La modificación de la regulación de interrumpibilidad eléctrica publicada el sábado consiste en que las grandes empresas que se benefician de una retribución económica por dejar de consumir energía en un intervalo corto de tiempo deben consumir bloques de 40 megavatios «el 91% de las horas de tiempo de cada mes». Con la otra normativa eran 90.

Para la Junta sería aceptable si en ese bloque de 40 megavatios, la disponibilidad que se pidiera «fuera de entre el 50 y el 60% pero desde luego no el 91», puesto que las intenciones del Ministerio de Energía era «abrir estas retribuciones a más empresas», algo que para el consejero extremeño no se cumpliría puesto que «no se va a abrir la interrumpibilidad a más competidores porque no los hay» que cumplan con esos requisitos, recoge Europa Press.

Beneficia a competidores

«Es hacer una normativa para dar cabida a un tipo de industrias que no las hay en España y que no tienen 40 megavatios y un 91%. No entendemos por qué se ha hecho así esta modificación de la regulación».

A cambio de este servicio, las grandes empresas reciben una retribución económica ya que se trata de una acción voluntaria para lo cual las empresas deben subastar. En estas subastas «a la baja», explicó ayer el titular de Economía, se establece el precio de dicha retribución por la disponibilidad de la empresa. Siderúrgica Balboa lleva participando hace años en esas subastas. En la última de diciembre, Balboa consiguió 11 bloques de 5 megavatios cada uno.

Navarro critica que con esta modificación de la interrumpibilidad eléctrica «algún competidor» de la industria extremeña puede optar al paquete de 90 megavatios y recibir una retribución mayor que la empresa de Jerez de los Caballeros.

«Se está produciendo el efecto de que Balboa debe competir con otros competidores cuya electricidad sale más barata. Esto puede provocar pérdida de empleos y una reducción de la actividad económica de la región», clamó el consejero. Por eso la Junta seguirá reclamando el cambio de la normativa de ese servicio.