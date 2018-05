Mutismo de pago: una batalla vergonzosa

Señora Teniente: vaya por delante nuestro más sincero pésame a las familias de aquellos trabajadores que en los últimos años perdieron su vida ganándose el sustento para los/as suyos/as. Creo que eso a usted se le olvidó hacerlo, y muestra de ello, es la desvergüenza y el paupérrimo talante político que demuestra a lo largo y ancho de su artículo (’Mutismo de pago’, publicado en HOY el 07/05/2018). «La mordaza está pagada, y para las víctimas, los minutos de silencio». Con esta afirmación termina usted su artículo.

Analizándolo en profundidad, creo que es más apropiado llamarle falta de vergüenza y veracidad en sus palabras. Por cierto, minutos de silencio convocados por la Asamblea de Extremadura, de los cuales su grupo parlamentario participa. ¿Será por salir en la foto y no quedarse fuera de juego?

Por otro lado, no es cierto que durante la manifestación del 1º de mayo, no aparecieran reivindicaciones al respecto de la situación de desempleo, mayores salarios, igualdad, protección social, seguridad y salud en el trabajo, además de la reivindicación de un tren digno para Extremadura.

Reivindicaciones que no pueden estar «alejadas de los problemas reales de la gente», puesto que fueron clamadas durante la manifestación por todos los allí presentes. Eso sí, no tenemos la menor duda de que todos/as los/as que participaron de la manifestación, como usted muy bien dice, están alejados/as de «los responsables que han ocasionado todos estos problemas» que, dicho sea de paso, es el partido al que usted representa.

Tampoco es cierto que los presupuestos hayan destinado durante los años de gobierno del PSOE aumento ninguno en la partida referida a prevención de riesgos laborales.

Pregúntale a sus compañeros de partido de Castilla y León las aportaciones a los sindicatos en su comunidad y, quizás, se quede sorprendida al comprobar que ellos/as sí respetan el trabajo que los sindicatos mayoritarios realizan en esta materia y en otras que afectan a los intereses de los/as trabajadores/as a los cuales representamos legítimamente.

Además, le recuerdo que cuando gobernaba su partido en Extremadura, los sindicatos mayoritarios firmábamos con ustedes el mismo Plan de Prevención de Riesgos Laborales. ¿En aquel momento no era el pago del silencio?

Los datos que menciona sobre los trabajadores fallecidos no se corresponden con la realidad, ya que los fallecidos durante el primer trimestre del 2018, no son dos trabajadores sino cuatro y, afortunadamente, en lo que va del segundo trimestre, no ha habido que lamentar ningún fallecido más.

Y claro que sí, señora Teniente, los sindicatos estamos a lo nuestro, y nos importa muy, mucho la seguridad y salud de los/as trabajadores/as.

Por eso, desde nuestro Gabinete de Salud Laboral, trabajamos en crear cultura preventiva y dar formación, asesoramiento y orientación a nuestros/as delegados/as y Comités de Empresa que son los/as que representan a los/as trabajadores en las empresas y centros de trabajo, y le recuerdo, por si ese dato no lo tiene, que hay estudios que confirman que, en el centro de trabajo o empresa donde existe Delegado/a de Prevención, hay menos accidentes de trabajo, y por ende, menos fallecidos/as.

Este es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Después está la otra parte: las administraciones públicas y la empresarial, que también deben implicarse concienzudamente en esta tarea, por ejemplo, dotando de más recursos a la Inspección de Trabajo y, en el caso de las empresas, cumpliendo con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

Por consiguiente, sus afirmaciones son pura demagogia, y otro ataque más de la derecha rancia de esta región, y de este país a los sindicatos mayoritarios.

Señora Teniente, ¿no cree usted que comienza pronto la campaña electoral? ¿Será que las encuestas no le son muy favorables para el partido que representa y quiere sacar rédito de una cosa que le debería dar vergüenza?.

¿Mutismo pagado, señora teniente? Nosotros consideramos que la pregunta debería hacérsela a su partido, pero de otra forma: ¿Silencio interesado?

Más le valdría hacer esa pregunta a la cúspide de su partido, y estar más preocupada por la corrupción que campa a sus anchas en el Partido Popular, y ya que le gusta tanto dar datos europeos, ¿sabe usted que su partido es el más corrupto de Europa?

Y para concluir, y con el respeto que merecen las familias afectadas, le ruego que evite generar una batalla y obtener rédito político con un tema tan delicado, nosotros/as, desde UGT Extremadura, tenemos claro donde hay que batallar, y es en las empresas, centros de trabajo y en las mesas de negociación para velar por la mejora de las condiciones de trabajo de los/as trabajadores/as, considere usted si sabe dónde tiene que dar la batalla.