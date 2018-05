Mutismo de pago Se ha registrado un incremento de la siniestralidad laboral con respecto al año anterior de 200 accidentes, dos de ellos mortales. No hablamos de números, sino de vidas humanas y se echa en falta la voluntad política de la Junta por protegerlas y la voluntad sindical para denunciar su desprotección CRISTINA TENIENTE Portavoz del grupo parlamentario popular de Extremadura Domingo, 6 mayo 2018, 22:57

Hay silencios más precisos que las palabras y otros que suenan más alto que cualquier ruido. Hay silencios incómodos, silencios buscados y silencios cómplices. Hay mutismos que se obsequian y otros que se pagan bien, con el dinero de todos. Ese mutismo de pago es un silencio que ofende.

Ha pasado el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y tras hacer un breve repaso a las reivindicaciones de las centrales sindicales en Extremadura, comunidad autónoma que encabeza la lista de paro de España y que es la segunda región de Europa con más número de desempleados, es inevitable preguntarse por qué los lemas de las manifestaciones están cada vez más alejados de los problemas reales de la gente y de los responsables de ocasionarlos.

Quizá convendría buscar parte de las claves en aquel martes, 11 de julio de 2017. A puerta cerrada, pero con retransmisión vía streaming, se celebraba el debate de primarias para la secretaría general del PSOE extremeño, y Fernández Vara agradecía a UGT y CC OO por la «misión cumplida» de haberle devuelto a la Plaza del Rastro dos años antes.

Aquel agradecimiento inaudito pasó desapercibido, pero más que una inocente declaración de gratitud es la revelación de una estrategia y también es la explicación al aumento del dinero público destinado a ambas centrales sindicales, que ha ido creciendo todos los años de esta legislatura, sin excepción, en concepto de mutismo pagado.

No se salva ni un solo sector, ya sea industria, construcción, agricultura o servicios, cada vez hay mayor número de trabajadores accidentados. Mientras tanto, la Junta de Extremadura, que tiene la competencia en materia de fomento de la prevención de riesgos laborales, permanece inmutable ante esta realidad y los sindicatos, a lo suyo, que es lo del PSOE: atacar al PP.

Los datos del comienzo de 2018 confirman que ese es el camino equivocado, porque entre los que no hacen y los que no dicen, ya se ha registrado un incremento con respecto al año anterior de 200 accidentes, dos de ellos mortales. No estamos hablando de números, sino de vidas humanas y se echa en falta la voluntad política de la Junta de Extremadura por protegerlas y la voluntad sindical para denunciar su desprotección.

Las políticas socialistas de prevención de riesgos laborales de la Junta de Extremadura tienen como destinatarios preferentes a las centrales sindicales y no a los trabajadores y ahí radica el problema. La Junta aumenta el dinero que destina a UGT y CC OO para colaborar en el fomento de la prevención de la siniestralidad y al mismo tiempo recorta la inversión destinada a la mejora de las condiciones de trabajo en las empresas privadas. El resultado de esta forma de gobernar está reflejado en los datos.

Es como poco curiosa la política preventiva de la Junta socialista de Extremadura, que abandona la inversión en prevención de riesgos laborales e incrementa el pago del silencio. ¿Alguien ha visto manifestaciones de los sindicatos frente a Presidencia o a puertas de la Consejería de Empleo ante el imparable incremento de la siniestralidad laboral? ¿Alguien ha escuchado a los sindicatos reclamar mejoras de las políticas de la Junta en materia de seguridad y salud laboral?

Cada año de esta legislatura, el PP ha presentado enmiendas para mejorar las condiciones de trabajo de los extremeños y también para proteger bajo este paraguas de seguridad a los autónomos y a las personas con discapacidad. Sin embargo, cada año, la respuesta del PSOE es siempre no a la integridad física de los trabajadores extremeños.

Frente a la ya manida y eterna culpa de la reforma laboral que esgrimen los responsables del gobierno regional para camuflar su responsabilidad no hay que olvidar que la reforma laboral existe desde 2012, y en cambio, ha sido con la gestión socialista con la que Extremadura obtiene los peores datos ¿O es que la reforma laboral afecta más cuando el socialismo gestiona? Sin duda, un fenómeno paranormal. Recordemos que tomando años completos para superar el índice de incidencia de 2017 hay que volver al año 2010.

No por casualidad, los planes de empleo de los socialistas extremeños fomentan sin pudor la temporalidad, la parcialidad y la precariedad en las condiciones de trabajo. Los socialistas no practican la cultura preventiva, no hay fórmulas, medidas, proyectos ni actuaciones con proyección en la seguridad y salud de los trabajadores extremeños, ni visos de que las haya porque tampoco hay visos de reivindicación ni defensa en el horizonte. La mordaza está pagada y para las víctimas, los minutos de silencio.