«Morir no siempre tiene que ser un hecho desgraciado» El médico forense Mariano Casado y el fiscal jefe Juan Calixto Galán reflexionan en Aula HOY sobre cómo afrontar los últimos días de vida J. LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Domingo, 12 noviembre 2017, 08:45

Hay pocas certezas en el mundo, pero que cada vez vivimos más años es una de ellas. De manera paralela, muchas personas reflexionan sobre en qué condiciones hay que afrontar esta longevidad. Teniendo en cuenta que el asunto afecta a toda la población sin excepción, esta semana Aula HOY ha programado en Cáceres y Badajoz la charla 'Testamento vital y muerte digna', al final de la cual comenzará un coloquio como es habitual.

De manera excepcional la conferencia esta vez tiene dos ponentes, el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz, Juan Calixto Galán Cáceres, y el médico forense y profesor de Medicina Legal de la Universidad de Extremadura Mariano Casado Blanco.

Un trabajo firmado por ambos, 'Las instrucciones previas. Una reflexión crítica', mereció el Premio Nacional de Derecho Sanitario el año pasado. Ahora también en pareja impartirán una conferencia que ilustrará sobre lo que vulgarmente se conoce como 'testamento vital', pero que en realidad se denomina 'instrucciones previas'.

«El testamento vital tiene que ver con que vas a recibir algo de alguien que te lo da cuando muere, y aquí de lo que se hablará es de que el paciente se encuentra vivo y lo que él va donar es su voluntad porque como está tan enfermo la otorga cuando aún está consciente. Esto se llama documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas», matiza Mariano Casado.

En su opinión, sobre muerte digna habría mucho hablar. «Surgen dificultades para conceptualizar lo que se entiende por dignidad, no solo a nivel coloquial sino también entre filósofos o lingüistas, esto muy complejo», señala Casado. En este contexto suele aparecer la legalización de la eutanasia entre las personas que la defienden, por eso el ponente cree que conviene hablar de «morir en paz, lo cual no hace falta definir y da a entender que morir no siempre tiene que ser un hecho desgraciado».

Para Casado, hoy día hay cuatro formas de morir para alguien que no desea seguir viviendo: una es suicidándose, otra es pidiendo la eutanasia, la tercera es sufriendo y la última mediante cuidados paliativos. Por impedimentos legales en las dos primeras parece obvio que la cuarta opción es la más deseable, pero la aplicación de los cuidados paliativos es hoy día un reto de la sociedad y el sistema sanitario, opina el médico antes de añadir que para legislar sobre ello se está debatiendo en la actualidad en el Congreso de los Diputados, por lo que no se descartan cambios legales a medio plazo.

Regulación más permisiva

Según el fiscal jefe de Badajoz, Juan Calixto Galán, conviene saber cuáles son las reglas de juego hoy día al final de nuestras vidas. Él hablará desde el punto de vista del Derecho y la Filosofía del Derecho. En su opinión, tal y como está configurado el arco parlamentario ideológicamente no cree posible regular la eutanasia. Sin embargo, sí ve posible algunos cambios sobre cómo afrontar el final de la vida.

«Creo que va a haber una regulación más amplia y permisiva de lo que es el código de deontología médica, con unos instrumentos más fiables en el caso de enfermedades terminales», dice.

«Hay que distinguir bien entre la eutanasia y el ejercicio adecuado de la medicina», remarca Calixto Galán, que se refiere a criterios más tolerantes a la hora de aplicar formas de sedación «no buscando la muerte intencionada del paciente, pero sí dando eficacia a lo que el paciente ha dejado dicho».

En este sentido, el fiscal subraya la importancia de este documento para muchos desconocido que son las 'instrucciones previas', lo que vulgarmente se conoce como 'testamento vital' y que el ponente recuerda que no solo sirve para el final de la vida, sino que en cualquier momento puede ser útil.