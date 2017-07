Monte-Hermoso y Val-Verde

Dos Robledo, un Avellanar, un Cerezal y un Arrocerezo en Las Hurdes; Almendral, Villanueva del Fresno y Ribera del Fresno en Badajoz; Fresnedoso, Acebo, Cerezo, Castañar, Higuera, Rebollar y los tres Robledillo, de Gata, de Trujillo y de la Vera en Cáceres; un Carrascalejo en Cáceres y otro Carrascalejo en Badajoz... Solo un topónimo referido al Pino entre los 388 municipios extremeños: Pinofranqueado. Y ninguno relacionado con el eucalipto.

Está claro que los árboles autóctonos extremeños son los que son: olivo, encina, alcornoque, cerezo, roble, higuera, almendro y castaño. Si hacemos caso a los topónimos, también el avellano, pero nunca el pino y el eucalipto con que se repoblaron nuestros bosques durante la segunda mitad del siglo pasado.

En Las Villuercas, en Las Hurdes, en la campiña de Valencia de Alcántara y en Gata, los incendios marcan época y los nacimientos, los acontecimientos y las pérdidas sucedieron antes o después del incendio famoso de tal o cual año. Cuando voy a esas comarcas, tengo la sensación de que estoy recorriendo un territorio muy expuesto: disfruto del verde de los pinares y de la limpieza de la atmósfera, pero se me encoge el alma pensando en la fragilidad de un medio natural tan bello, pero tan impostado, llegado de fuera, plantado por imposición de grupos de presión de madereras y celulosas que necesitan ganar mucho y pronto y les importa un bledo la sostenibilidad, la naturaleza autóctona y el medio ambiente.

Por el contrario, cuando cruzo bosques inesperados de robles, me convenzo de que si no reforestamos con conciencia y con lógica es porque no nos da la gana. Recientemente, me he encontrado con dos robledales sorprendentes situados fuera de las zonas de sierra habituales del norte de Extremadura. Uno estaba en la llanura, en la zona de Guijo de Coria y Calzadilla. Al principio, creí que se trataba de una pequeña carballeira meramente anecdótica, pero no, era un gran robledal.

Aunque donde me sorprendió gratamente la naturaleza, hasta el punto de provocar emoción, fue recorriendo la perdida y solitaria carretera que une Garciaz con Madroñera, en la comarca de Trujillo. El asfalto cruza la sierra y durante kilómetros se suceden los robledales autóctonos, conformando un paisaje ejemplar del que deberíamos tomar nota para La Siberia, Las Villuercas, Las Hurdes, Gata, Valencia de Alcántara o Tentudía.

Nuestra relación histórica con los árboles es para echarse a llorar. Primero, La Mesta convirtió inmensos bosques mediterráneos de La Serena o del entorno de Cáceres en estepas desoladas. Después, las repoblaciones de pinos y eucaliptos convirtieron los bosques del norte de la región en peligrosas teas a merced de un rayo o de un desalmado.

Solo ahora, afortunadamente, parece que las experiencias desgraciadas nos están haciendo recapacitar y cambian las directrices forestales. Hace unas semanas, en unas jornadas del Club Senior Extremadura, Atanasio Naranjo insinuó que estaba colaborando en la reforestación de las zonas quemadas de Gata con árboles autóctonos capaces de proporcionar frutos y que no ardan como una tea en caso de incendio.

Más allá de Trump y sus veleidades, la lucha contra el cambio climático empieza aquí y ahora, rompiendo con la inercia de la madera fácil y apostando por la paciencia de la madera noble y la cosecha de fruto seco a largo plazo: el roble, el castaño, el avellano o el nogal. Hagamos caso a los topónimos: Casas del Castañar, Perales, Peraleda, Cañaveral, o sea, Monte-Hermoso y Val-Verde.