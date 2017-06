Monago a Vara: «Ha suspendido hasta en el recreo» Monago durante su intervención. / Brígido El líder del PP abre la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región JUAN SORIANO Miércoles, 28 junio 2017, 11:16

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha asegurado este miércoles en la Asamblea que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tiene «muchas asignaturas pendientes» en esta legislatura, que ha calificado de perdida «y en la que ha suspendido en casi todo, hasta en el recreo». Monago ha abierto este miércoles la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, que comenzó ayer, y en la que los grupos parlamentarios abordan el discurso que ofreció el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Así, el líder del PP extremeño reclama al presidente de la Junta de Extremadura que pase a la acción y lleve a cabo las medidas que necesita la región para progresar. En este sentido, lamentó que no se hayan cumplido las promesas electorales ni los acuerdos alcanzados con la oposición. Asimismo, pidió que defina cuál es su propuesta para España, el Estado autonómico o el Estado plurinacional.

Monago dedicó buena parte de su intervención a criticar el modelo de país que defiende el PSOE y el apoyo de Guillermo Fernández Vara al nuevo líder socialista, Pedro Sánchez. A su juicio, «quiere más izquierda cayendo en la trampa de los nacionalismos», lo que podría perjudicar a Extremadura. Sin embargo, el presidente de la Junta «ha pasado de susanista a sanchista» y se ha plegado al nuevo secretario general de su partido en vez de defender los intereses de la región.

El presidente del PP extremeño afirmó que Fernández Vara le ha perdido el pulso a una «legislatura perdida» por el tiempo que le ha dedicado a los problemas internos del PSOE. En su opinión, la realidad de la región evidencia que se han incumplido las promesas electorales de la Agenda del cambio y que no se está aprovechando la recuperación económica. Recalcó que el PIB crece pero por debajo de la media, que la Junta no consigue contener el déficit y que la deuda se ha disparado por encima de los 4.200 millones de euros. En cuanto al empleo, destacó la caída del número de activos y de ocupados y el aumento del paro juvenil. «Usted me presentó una moción de censura con la excusa del desempleo, ¿qué tendría que hacer yo?», ha dicho.

Para Monago, el presidente de la Junta ha evidenciado sus contradicciones en cuestiones como el concurso de transporte sanitario, ya que en su momento defendió las cláusulas sociales y ahora defiende la adjudicación basada en el ahorro de costes. También criticó los problemas con las oposiciones, el decreto de la educación concertada, el retraso en las obras de los nuevos hospitales y la paralización de las terminales ferroviarias de las plataformas de Badajoz, Mérida y Navalmoral de la Mata. Asimismo, cuestionó la postura del Gobierno regional en los litigios judiciales relacionados con la exconsejera de Sanidad, la gestión del Festival de Mérida y el caso Feval.

Para Monago, Fernández Vara «suspende en todo» e incluso ha incumplido los acuerdos alcanzados con el PP, que con su abstención permitió la aprobación de los presupuestos regionales de 2016 y 2017. Por ese motivo, reclamó que empiece a tomar medidas para la comunidad.