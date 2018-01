Monago lamenta que Extremadura esté por debajo de la media nacional en creación de empleo EUROPA PRESS Miércoles, 3 enero 2018, 13:11

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado que, a pesar de que los datos del paro anual sean «positivos», la tendencia de la creación de empleo a nivel nacional es «muy superior» a la de la región, lo que significa que Extremadura «no converge» con el resto de las comunidades autónomas.

«Extremadura no converge y va a un ritmo muy lento en el crecimiento del empleo y no solo hay que ver los datos de paro sino los de ocupación y en ese aspecto no remontamos», ha dicho Monago, que considera que «hay una carencia» y «una brecha importante» respecto al resto de España.

No obstante, se felicita de que los datos sean «positivos» pero recuerda que la región sigue ocupando una «posición de desventaja» respecto al resto de comunidades autónomas.

Respecto a la provincia de Cáceres ha dicho que el «reto fundamental» que tiene que afrontar es la pérdida de población activa ya que, el número de parados crece y «hay más que al inicio de la legislatura» porque la provincia «no se ha sumado a la senda de la recuperación del empleo que se está produciendo en toda España».

Por ello, ha conminado al Gobierno regional a que «se tome en serio» el problema del empleo en la provincia cacereña porque «son muchas las familias que esperan una solución», ha dicho.

Cabe recordar que este miércoles de ha conocido que el número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se ha situado en 111.385 personas en Extremadura al finalizar diciembre de 2017, tras bajar en 9.751 parados en el conjunto del año, lo que supone un descenso anual del 8,05 por ciento.

BANDERA DE ESPAÑA

El presidente de los 'populares' extremeños ha realizado estas declaraciones este miércoles en Cáceres antes de asistir al acto de izada de la bandera de España que se ha colocado en la avenida de España de la capital cacereña, en el que Monago ha reivindicado «sin complejos» el símbolo nacional y ha defendido la seña de identidad del país y el orden constitucional.

«Es un día grande para Cáceres y para los que nos sentimos muy españoles», ha sentenciado al tiempo que ha recordado que los indicadores económicos de España «son positivos» y que el país se sitúa como líder de la Unión Europea en crecimiento, lo que demuestra que «juntos» se puede alcanzar «cualquier reto».

En declaraciones a los medios, ha aprovechado para pedir a las principales fuerzas políticas del país que se pongan de acuerdo para «garantizar» una financiación «justa» para «todas» las comunidades autónomas.