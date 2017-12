Monago lamenta que ha sido un año que «lastra el futuro de Extremadura» José Antonio Monago en el pleno de la enmienda a los presupuestos de 2018 a principios de este diciembre. / HOY El presidente del PP extremeño asevera que la alianza PSOE-Podemos no va a enderezar la situación de la región E. P. Miércoles, 27 diciembre 2017, 20:31

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado que 2017 ha sido un «año perdido» y que «lastra» el futuro de la región, toda vez que supone un «freno» para la recuperación en los siguientes ejercicios.

De esta manera, el líder de los populares ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, prometió «muchas cosas» en los años 2016 y 2017, que incluso «se escribieron en los presupuestos», y que han quedado en una «declaración de intenciones».

«Este gobierno promete muy bien e incumple también muy bien. Eso lo ha demostrado en la ejecución presupuestaria del año 2017. De 100 enmiendas que nos aprobaron al Grupo Parlamentario Popular 65 cayeron en el saco del olvido», ha aseverado en el balance que ha realizado este miércoles del año que está próximo a finalizar.

Dichas enmiendas populares, como ha resaltado en rueda de prensa Monago, sumaban 124 millones de euros que iban destinados a la creación de empleo y al impulso de la actividad y del crecimiento económico de la región.

Así, ha mostrado su pesar de que en el año 2017 «ni hospital de Cáceres, ni hospital Don Benito-Villanueva, ni nuevos regadíos para la agricultura extremeña», siempre «bajo el parapeto de alguna excusa».

De la misma forma, el presidente de los populares extremeños ha censurado que el Ejecutivo de Fernández Vara se haya ampliado este año con una consejería y una vicepresidencia más, frente a la apuesta al inicio de la legislatura socialista de reducir el organigrama de siete a cinco consejerías. «Más tejido adiposo, más estructura, más en definitiva gasto improductivo, más gobierno pero menos Extremadura», ha lamentado.

Concurso de ambulancias

Por otro lado, en su balance de 2017, Monago también se ha referido a la adjudicación a la empresa andaluza Ambulancias Tenorio del concurso del transporte sanitario terrestre, frente a lo que Vara prometió y denominó como «operación salvamento de la empresa extremeña».

De este modo, el mayor concurso que se ha hecho en la presente legislatura y en la anterior por su cuantía, que supera los 100 millones de euros, fue a parar, como ha criticado el popular, a una empresa de fuera de la región, que ha dejado «un reguero de incidencias, muchas muy graves».

«Al final las ambulancias tienen acento de Sevilla y los parados tienen acento extremeño, que son las empresas que venían prestando servicio a lo largo y ancho de la comunidad autónoma de Extremadura», ha aseverado.

También, y sobre la propuesta de rebaja fiscal que realizó su grupo y que contemplaba una bajada de 65 millones, Monago ha criticado que la Junta «ni siquiera» haya permitido «debatirla en el parlamento», ya que el Consejo del Gobierno ha vetado su tramitación.

De la misma manera, José Antonio Monago ha repasado algunas de las variables económicas referidas a la región, entre las que se ha detenido en que, según el INE, Extremadura fue en 2016 la región de España con menor nivel de renta por habitante.

También ha lamentado que la región no converja con la media nacional en cuanto a PIB per cápita, ya que en 2015 representaba el 69% de la media nacional y en 2016 se «ha ampliado la brecha» al 68,8%, a pesar del escenario de recuperación económica nacional, ha dicho.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la población activa regional menor de 35 años ha caído en 10.000 personas en el último año, lo que pone de manifiesto, en su opinión, la «falta de oportunidades» en la región.

En su intervención, José Antonio Monago también se ha referido a que, según informes de Funcas y BBVA, Extremadura crece por debajo de la media y seguirá siendo «farolillo rojo» en cuanto al número de parados en el conjunto nacional.

Aunque, no obstante, ha considerado que la «puntilla» la representa el último informe de la Airef que indica sobre Extremadura que tiene un «riesgo alto para su sostenibilidad financiera», a pesar de que la Junta, según el popular, ha «metido la tijera en inversión un 80%».

«Para el señor Fernández Vara ni el INE tiene la razón, ni Funcas tiene la razón, ni el servicio de estudios del BBVA tiene la razón, ni la Airef tiene la razón, la razón la tiene él. Todo el mundo se equivoca y el rey sigue andando desnudo, ese el problema que tiene el gobierno extremeño, que no ve la realidad», ha dicho.

También ha apuntado Monago que la Airef advierte de una «situación comprometida de futuro» para Extremadura, ya que la Junta «ha tirado de préstamo para intentar paliar los datos negativos». «De tal manera que prácticamente hemos agotado la posibilidad de endeudamiento de la región», ha lamentado.

Así, en el tercer trimestre del 2017, la deuda total de Extremadura es de 4.259 millones de euros, por lo que la deuda per cápita asciende a 3.952 euros, ha informado Monago.

En esta línea, el presidente de los populares extremeños ha criticado asimismo que la Junta de Extremadura eche la culpa a Madrid de la situación de la región, cuando más de 2.000 millones de la deuda de Extremadura proceden del Estado.

Al mismo tiempo, Monago ha hecho una comparativa de algunas variables y ha extrapolado qué datos debería haber obtenido la región si ésta hubiera crecido al mismo ritmo de la nacional. Así, según Monago, la región tendría 8.451 desempleados menos, 2.029 jóvenes en paro menos, 17.987 ocupados más, 2.029 autónomos más y 181 empresas más en funcionamiento.

Alianza PSOE-Podemos

Sobre qué espera el principal partido de la oposición del año 2018, Monago ha aseverado que la «alianza PSOE-Podemos no va a enderezar la situación», ya que el PP, como ha dicho, no espera que «de ahí pueda salir un impulso económico».

«Si esperamos en 2018 más incumplimientos en los presupuestos, pongan lo que pongan», ha remarcado, una situación ante la que el PP será «útil desde la oposición» y seguirá proponiendo medidas para luchar contra los «problemas fundamentales» y las «asignaturas pendientes» de la región.

«Vamos a caminar con paso firme para que se produzca en el 2019 un cambio de gobierno en nuestra comunidad autónoma», ha resaltado el presidente del PP.

Así, y a preguntas de los medios por si el acuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos podría tener una lectura a más largo plazo en 2019, Monago ha dicho que no tiene «ninguna duda» de que si se diera el caso de que el PP ganase las elecciones pero estos dos partidos sumasen más diputados no permitirían que los populares gobernasen como ya ocurrió en Castilla-La Mancha, ha dicho. «Vamos a hacer todo lo posible para que no se dé, tampoco anticipemos escenarios de 2019, que todavía parece que está cerca pero queda tiempo», ha dicho.