Monago dice que el plan de infraestructuras es una «mentira sacada de la manga» Gil Rosiña replica al líder popular que se trata de una hoja de ruta necesaria para pedir fondos europeos AGENCIAS Sábado, 14 abril 2018, 09:33

badajoz/mérida. El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, tachó el Plan de Infraestructuras presentado el jueves por la Junta de Extremadura como una «mentira que se sacaron de la manga», y en relación al cual se preguntó «cómo van a cumplir lo que va a suceder de aquí al 2030 si no se cumple ni siquiera lo que viene» en los Presupuestos regionales.

«Ayer (dijo refiriéndose al jueves) se sacaron de la manga el Plan de Infraestructuras de no sé cuántos millones de euros que es todo una mentira. Si no han cumplido lo que viene en los Presupuestos ni en el primer año de legislatura, ni en el segundo, ni el tercero que estamos, cómo van a cumplir lo que va a suceder de aquí al 2030», señaló Monago.

De este modo, instó al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que cumpla y «que no engañe más con el 2030 y con proyectos como la Autovía a Cáceres si no ha hecho el Hospital Don Benito-Villanueva o el de Cáceres o si ha anulado los regadíos de Tierra de Barros», enumeró.

«Si lo que usted se comprometió a hacer no lo hace, no se comprometa usted más de aquí al 2030», insistió el líder de los populares extremeños, que también recordó a Fernández Vara que la legislatura termina el año que viene y que «eso de hacer las cosas al 2030 pues parece que se puede hacer en otras latitudes, pero no en democracia, donde las programaciones suelen ser de cuatro en cuatro años».

Por su parte, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, replicó a Monago que el Plan Estratégico de Infraestructuras es una «hoja de ruta necesaria que hay que poner sobre el papel» para poder solicitar fondos a la Unión Europea para acometer las necesidades que contempla. A preguntas de los periodistas por su parecer ante las declaraciones del presidente del PP de Extremadura, Gil Rosiña sostuvo que en política hay que hacer siempre una crítica razonada y que la misma «viene por leerse y estudiarse los papeles».

Así, y según destacó, el Plan Estratégico de Infraestructuras presentado por el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, es una hoja de ruta que necesita la Unión Europea y «que se tiene que hacer para poder solicitar los fondos europeos», insistió.

«Quien ha gobernado esta comunidad eso lo sabe», expuso la portavoz de la Junta, quien agregó que otra cosa muy distinta es el Acuerdo de Infraestructuras de la comunidad autónoma, tanto viarias como hidráulicas que «no obtuvo el respaldo de los grupos de la Asamblea, incluido el PP, y que sí está siendo una realidad en esta comunidad».

Sobre el mismo, y entre otros asuntos, precisó que desde que se aprobó hace un año están ya licitados y se están construyendo actuaciones por valor de en torno a 300 millones de euros, y puntualizó que cada semana en el Consejo de Gobierno se aprueba la licitación de una nueva EDAR o un nuevo tramo de una carretera, como lo que ha pasado recientemente de la carretera de Montijo.