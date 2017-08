Menos de la mitad de las tiendas de muebles se apuntan al plan Renove Una familia mira muebles ayer en una tienda ubicada en la Zona Norte de Mérida. / J. M. Romero La Junta todavía no ha abierto la convocatoria de ayudas, aprobadas en diciembre pasado, de 200 euros máximo por artículo CELESTINO J. VINAGRE Miércoles, 16 agosto 2017, 23:21

Algo menos de la mitad de los establecimientos que podían acogerse al primer plan Renove mobiliario se suman a la iniciativa que ofrece descuentos para sus potenciales clientes. Cerrado el plazo de adhesiones por parte de la Consejería de Economía, 265 empresas de las 600 censadas en Extremadura que pueden comercializar, hayan fabricado o no en la región, se han apuntado. El plan vio el visto bueno en Consejo de Gobierno de la Junta el 28 de diciembre pasado y todavía no hay convocatoria para que sea efectivo, aunque desde la Administración regional se indica que saldrá en octubre. Una demora que ha soliviantado al sector aunque no se cuestione la medida porque puede favorecer el consumo cuando se ponga definitivamente en marcha.

El Renove mobiliario tiene un presupuesto de 749.000 euros. Con el mismo se espera financiar unas 5.000 adquisiciones. La ayuda media por cliente será de 150 euros, estima el departamento que dirige José Luis Navarro. De forma más concreta, el importe de la subvención será del 25% del valor de cada mueble antes de aplicar los impuestos previstos en la normativa fiscal vigente, con un importe máximo de ayuda de 200 euros por mueble, y de 1.000 euros por comprador en cada convocatoria.

El pago de las ayudas a los beneficiarios se realizará a través de las entidades colaboradoras. El establecimiento adherido emitirá factura al comprador donde figurarán los muebles acogidos al plan, especificando su tipo y el importe de la ayuda correspondiente a cada uno. El beneficiario recibirá el descuento en el momento de la compra y será el establecimiento quien deberá presentar ante la Junta la justificación de la venta acogida al Renove.

Se venden 10.000 electrodomésticos en el último año gracias a las ayudas El Renove para electrodomésticos se aplicó sobre casi 10.000 aparatos al cierre de la última convocatoria. La de este año todavía está pendiente, con más retraso incluso que con el del mueble porque no tiene siquiera aprobado el decreto. Con la última convocatoria de ayudas de la Junta, cifradas en un millón de euros con fondos propios de la Administración regional, hubo descuentos para los usuarios en un total de 9.934 aparatos. Más de la mitad fueron nuevas lavadoras (5.494). Después aparecen frigoríficos, con 2.575 ventas. A distancia se sitúan los lavavajillas, 1.423 aparatos, y congeladores, con 442 ventas. El último Renove de electrodomésticos contó con la adhesión de 173 establecimientos en el conjunto de la comunidad y 225 puntos de venta. Los descuentos aplicados directamente en el momento de la venta han oscilado entre 105 y 125 euros, según el índice de eficiencia. Desde 2007 y hasta 2012 se destinaron cerca de nueve millones de euros al Renove de electrodomésticos, generando 93.000 ventas de equipos de alta eficiencia energética, indica el Gobierno regional. Representantes del sector inciden no solo en la tardanza de la nueva convocatoria sino en el retraso del pago a los establecimientos de las ayudas por aplicar el Renove a sus clientes. En esta quincena de agosto se ha abonado poco más del 20% del total. «Vamos a abrir una nueva convocatoria sin cerrar otra. Así no podemos estar. Es inadmisible», subraya Francisco Piñero, presidente de la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos de Extremadura.

Según datos de la Administración, están censados 88 artesanos del mueble en Extremadura. A pesar del notable descenso producido, en el municipio cacereño de Hervás (4.000 vecinos) todavía había 8 empresas del sector del mueble el año pasado (eran 17 en 2012). «Esto del Renove viene bien sobre todo a las grandes superficies o a los grandes empresarios del sector. Pero nosotros debemos apuntarnos porque si no perdemos competitividad», matiza a HOY Manuel Barbero, presidente de la cooperativa Muebles Ambroz, que da empleo a 14 personas frente al medio centenar con las que contaba en su mejor momento.

Barbero lamenta que el Renove de muebles no se haya puesto antes. «Lleva anunciado desde principios de año y eso hace que el cliente se retraiga. Que espere a que se abra la convocatoria antes de comprar. Eso nos hace mucho daño», concluye. Incide en que el sector del mueble artesanal en Extremadura ha sido especialmente golpeado por la crisis. «En 2011 teníamos creada una comercializadora con la Junta. Un proyecto extraordinario. Pero hubo cambio de gobierno y se fue al garete. Los que hemos quedado en este sector estamos casi subsistiendo. Por eso que se reanime el consumo es vital», relata.

El Renove sufragará la compra de muebles nuevos para equipamiento del hogar cuyo valor total de compra supere los 300 euros. Son para los muebles de dormitorio, incluidos los armarios, los de salón comedor, cocinas, muebles de baño, sofás, recibidores y muebles auxiliares en general.

Quedan excluidos de la subvención los muebles de jardín, artículos decorativos, espejos, equipamiento textil, colchones y los artículos de iluminación. Se excluyen también los muebles en kit, esto es, aquellos que se comercializan desmontados y donde el montaje es por cuenta del comprador.