El ministro de Fomento revisará los plazos del AVE del anterior Gobierno Obras del AVE en Extremadura y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos:: HOY/EFE Garantiza que no «paralizará ni demorará» ninguna inversión u obra E.P. Miércoles, 27 junio 2018, 16:34

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, revisará los plazos dados por el anterior Gobierno para la puesta en servicio de nuevos tramos de ferrocarril de Alta Velocidad (AVE) que actualmente están en construcción para «no generar falsas expectativas» a los ciudadanos.

«Vamos a ver los plazos porque, más alla de largos o cortos, lo importante es no generar falsas expectativas, y porque lo que se espera de los plazos es la puesta en servicio de la línea y no el final de la obra», aseguró el ministro. «Y,a veces, se habla de fin de obra como si no se fuera ya a subir al tren», añadió.

El anterior Ejecutivo había previsto que este ejercicio concluyeran las obras o se pusieran en servicio las conexiones AVE a Granada, Burgos y Murcia, el enlace AVE entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín y el tramo del AVE gallego entre Zamora y Pedralba de la Pradería.

Asímismo, había fijado en años sucesivos disintas fechas de ejecución para este corredor gallego, para la 'Y' vasca, el AVE de Extremadura o algunos tramos del Corredor Mediterráneo.

No obstante, durante su intervención en el pleno de control al Gobierno en el Congreso, el titular de Fomento rechazó que su Departamento , con «carácter general», vaya a «paralizar o demorar» inversiones y obras algunas.

El ministro avanza que este viernes el Consejo de Ministros aprobará obras de renovación de línea en Badajoz

«Tengan la confianza de que, con carácter general, el cambio de Gobierno no afectará a los compromisos de inversion y ni a los contratos, no pensamos paralizar ni demorar nada», aseguró Ábalos.

En este sentido avanzó que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará la puesta en marcha de tres nuevos contratos de obras ferroviarias que suman una inversión de 190 millones de euros. Se trata de un tramo del Corredor Mediterráneo, de la electrificación de una vía en Valencia y de obras de renovación de línea en Badajoz.

Asimismo, Ábalos indicó que Adif, empresa pública promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias, celebró este martes consejo de administración «en el que se aprobaron todos los puntos de licitaciones y adjudicaciones de obras que tenían ya previstas antes del cambio de Gobierno».

De esta forma, indicó que Adif dio luz verde a gestiones para avanzar en el soterramiento de la llegada del AVE a Murcia, estimada en 329 millones, y a contrataciones y nuevos proyectos del AVE a Galicia por 78 millones, de la conexión a Cantabria por 55 millones y a Extremadura por otros 50 millones más.

«Y así va a seguir siendo», aseveró el ministro de Fomento ante la pregunta del diputado popular Miguel Barrachina,que le preguntó «dónde iba a meter la tijera» en la inversión de 4.300 millones de euros que los Presupuestos de 2018 reservan para el ferrocarril «para pagar las currencias de Pedro Sánchez».