El ministerio dice que podría ayudar si ve «razonable» el proyecto de Tierra de Barros Carlos Cabanas, secretario de Agricultura:: / HOY Cabanas insinúa que no se ha transmitido toda la información técnica a los regantes; estos replican que no se ha leído el proyecto CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 16 febrero 2018, 21:01

El Ministerio de Agricultura sostiene que si el proyecto de regadío en Tierra de Barros se modifica y se ve razonable, podría plantearse financiarlo en parte. Así lo indico este viernes Carlos Cabanas, secretario de Agricultura. El alto cargo del ministerio justificó en Canal Extremadura TV la negativa del Gobierno a sufragar parte del plan. «Nos han dicho (desde la Junta) que este es el proyecto. Pero nosotros, porque nuestros técnicos lo dicen, le hemos dicho que así es inviable. Lo lógico es que si necesitas ayuda te tengas que adaptar en parte a lo que yo te indico», indicó.

Cabanas criticó que desde Extremadura se haya señalado al Gobierno por no financiar el proyecto. «Es como si invitas a comer alguien, vas a a pagar y dices ‘oye, paga tú una parte’. Te dice que no y te enfadas porque no te dejan dinero para pagar. Las cosas son de otra manera».

El secretario de Agricultura mantiene que el departamento de García Tejerina «está dispuesto a entrar en el proyecto siempre y cuando se adecúe a lo que entendemos como razonable». Insinuó también que la Junta ha ocultado información sobre el proyecto a los regantes y que son los técnicos del Ministerio, y no los políticos, los que estiman que no es razonable la iniciativa presentada desde Extremadura.

Vara eludió responder a Cabanas sobre esa declaración. El presidente de la comunidad de regantes, Isidro Hurtado, sí habló. «Creo que no se ha leído bien el proyecto. Se ha afinado al máximo para hacerlo viable. Y, desde luego, tanto esta comunidad de regantes como la Junta han informado al detalle a todos los comuneros de las condiciones del plan. Pienso sinceramente que Cabanas ha venido a Extremadura, se ha topado con el rechazo de los agricultores por la negativa del Gobierno a ayudar y no ha encontrado otra salida que decir estas cosas», finalizó.

El presidente de los regantes señaló, por ejemplo, que es incierto que no se haya contemplado el coste de 21 millones para la infraestructura necesaria para regar en cada parcela, como afirma Cabanas. «Se contempla en el proyecto y, sobre todo, quedó claro que era un coste que debía asumir cada agricultor».

Del mismo modo, Hurtado pregunta al secretario de Agricultura: «Cómo se hace eso de poner por fases el regadío. ¿Qué criterios eliges, qué términos municipales, en qué fechas? ¿Quiénes pueden regar y quiénes no?». En todo caso, cree que existe aún una posibilidad para que el Gobierno recapacite en su negativa a financiar el riego. «Todos los regantes deseamos que sea así».

Mientras, el portavoz de Agricultura del PP regional, José Antonio Echávarri, dijo que si el PP vuelve a gobernar mantendrá el proyecto como estaba en 2014, con 50 millones a cargo de la deuda histórica, como prometió Monago, y el Programa de Desarrollo Rural.

Echávarri recordó que Tejerina comunicó en julio a la Junta que es inviable por coste y motivos técnicos. «Independientemente de que ayudara o no, la ministra se ofrecía a trabajar con la Junta para depurarlo pero dentro de la estrategia del mediocre de los socialistas se echa la culpa de todo al Gobierno», concluyó.