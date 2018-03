Más de un millar de alumnos logran el título de ESO a través de la FP Básica Alumnos de FP Básica en un instituto placentino. :: hoy Casi la mitad ya de los estudiantes extremeños que se decantan por esta oferta educativa logran la titulación sin tener que superar la reválida ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Domingo, 25 marzo 2018, 09:08

La Formación Profesional Básica es el primer nivel de la FP, una oferta educativa que se completa con ciclos de grado medio y superior. Llegó de la mano de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) para sustituir a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, los llamados PCPI, en el curso 2014-2015. Y desde entonces ya son más de un millar de alumnos de FP Básica los que han logrado, a través de los dos cursos que conforman la etapa, el título de Educación Secundaria Obligatorio (ESO).

Al igual que los desaparecidos PCPI, la FP Básica persigue mantener enganchados al sistema educativo, y que logren una salida formativa y profesional, a quienes consideran que tienen difícil superar los cuatro cursos de la ESO. Sin embargo, manteniendo igualmente la opción de lograr el título.

De este modo, después del tercer curso de Secundaria el alumno decide si opta por continuar cuarto, aprobar la reválida y seguir en Bachillerato o, por el contrario, se decanta por la vía formativa. No obstante, esta opción es reversible, porque un alumno que curse la FP Básica podrá acceder después a los bachilleratos. La Lomce estableció como requisito para ello que, al igual que los alumnos de ESO, debían superar la reválida fijada para esta etapa educativa. Sin embargo, por el rechazo general de las comunidades autónomas, esa reválida no se ha llevado a cabo hasta la fecha en los términos establecidos inicialmente por la también llamada Ley Wert, porque no tiene consecuencias académicas, por lo que superarla o no hacerlo no impide al estudiante pasar al siguiente nivel educativo.

La prueba de Secundaria se hará por segundo curso consecutivo sin efectos académicos

Extremadura realizó la primera prueba establecida para cuarto de la ESO el pasado curso. Fue muestral y no censal, la realizaron 2.000 alumnos de 50 centros, con el objetivo de conocer el estado del sistema educativo. Este curso la reválida se llevará a cabo en mayo en las mismas condiciones y con idénticos fines.

Es el motivo por el que la prueba tampoco existe para los alumnos que superan la FP Básica y razón por la que más de un millar ya han logrado el título de ESO sin tener que superar la reválida.

La FP Básica entró en marcha en el curso 2014-2015 y tras los dos cursos de que consta la formación fueron 461 los alumnos que la superaron. Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, el 37% de los que comenzaron el primer curso. Un porcentaje que ha subido hasta el 48% actual y que hace que en la última promoción fueran más de 600 los estudiantes que superaran la etapa. En total más del millar desde el arranque de esta formación en Extremadura.

Entonces, tras la primera promoción de aprobados, y al no haberse establecido la reválida de ESO, porque estaba prevista para el curso siguiente, la Consejería de Educación publicó una instrucción para paliar el desajuste existente entre la Formación Profesional y la aplicación de la ley. Según el citado documento, de manera transitoria hasta que se implantara la reválida de la Lomce, los que superaran la FP Básica obtendrían el título de ESO sin tener que superar prueba alguna.

La realidad hoy es que esta circunstancia se mantiene, pues aunque la reválida de Secundaria llegó el pasado curso no lo hizo en las condiciones previstas inicialmente en la ley. No se tiene que aprobar para superar la etapa y lograr el título de ESO. Por lo que, tal como confirma Educación, los alumnos que superan la FP Básica logran la titulación en Secundaria sin superar reválida alguna, igual que los que pasan cuarto de la ESO.

En la actualidad son más de 2.000 alumnos los que están estudiando FP Básica entre sus dos cursos repartidos entre los 139 centros educativos que imparten esta enseñanza en la comunidad autónoma.