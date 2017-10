Un milagro de nombre Valeria Valeria posa con su madre, Trini. :: d. palma Regresará la próxima semana a Boston, por cuarta vez, para someterse a nuevos tratamientos que mejoren su estado La niña de Carcaboso que desató una marea de solidaridad disfruta de su vida ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 9 octubre 2017, 00:21

plasencia. «Valeria significa valerosa y la verdad es que mi hermana es una valiente». Lo dice Jara (9 años) mientras su madre, Trini, asiente con una sonrisa. Y Valeria y su hermano mellizo Pedro (5 años), como también se llama su padre, se divierten viendo los dibujos animados en la tele.

«El otro día la picó una avispa que le hizo un bollo en el brazo y no se quejó, ¡dijo que no se dio ni cuenta!», recuerda asombrada Jara. «De la misma forma que cuando se cae, se sacude las rodillas, se haya hecho lo que sea, y sigue jugando; la verdad es que hace honor a su nombre», resume su madre.

Valeria fue el único que quedó en la lista después de que el resto de los nombres fueran tachándose «bien por mí, bien por mi marido, porque no nos gustaban... y lo cierto es que por casualidad, por azar, por lo que sea, acertamos de pleno».

«Con tanta gente volcada en ayudar a mi hija, supe que se iba a salvar», afirma Trinidad Moreno

Porque Valeria y sus cinco años de vida son una historia de valor, de fortaleza y superación. Arropada por una familia capaz de acompañarla con serenidad, empuje y optimismo. «Nos llaman familiares de padres cuyos hijos tienen problemas y se encuentran hundidos para que los animemos, para que les contemos nuestra experiencia», dice Trini. La que siguen viviendo y la que ella, la madre de Valeria, no tiene dudas en afirmar que es un milagro que les ha permitido y está permitiendo sacar lo mejor de la vida y de las personas. Aunque desde fuera se pudiera pensar justo lo contrario, que la suerte no les ha sonreído. Un pensamiento que Trini ha intuido no pocas veces en quienes le preguntan cómo va todo. Una mala racha para unos y un milagro para la familia Curto Moreno que comenzó en el instante en el que, embarazada de 25 semanas, «me dijeron que uno de los bebés no estaba bien, porque no le encontraban la arteria pulmonar».

Comenzó entonces un desasosiego que se tornó en profunda preocupación «cuando a las 31 semanas me dijeron que si mi hija nacía en ese momento no podría vivir». Pero Trini rompió aguas ese día y sus mellizos nacieron y Valeria no murió. «Ahí empezó el milagro», afirma emocionada la madre.

La pequeña nació con atresia pulmonar, «no tenía la arteria que comunica el corazón con los pulmones» y, por eso, estuvo intubada desde entones, con respiración artificial, hasta los seis meses de vida. «A esa edad le hicieron la primera intervención, porque no podía continuar como estaba, y le conectaron con una fístula pulmón y corazón por el lado izquierdo, y siguió con vida, siguió el milagro».

La esperanza

La cardióloga del Hospital Gregorio Marañón que se ocupa de la pequeña incluso antes de que naciera, Teresa Álvarez, insistió en no repetir la intervención en el otro pulmón. «Porque esa solución, la que la mantenía con vida, garantizaba a mi hija 10 años máximos y con muy mala calidad».

En realidad, la que Valeria ha tenido hasta los cuatro años, hasta que llegó la primera operación en el Boston Children's Hospital, en Estados Unidos.

«Ritmo cardiaco alto, baja saturación... siempre estaba morada, apenas podía hacer nada, apenas podía respirar». Una vida limitada por la falta de oxígeno que podría cambiar no colocando otra fístula en el otro pulmón, pero sí con una unifocalización, construyendo la arteria con su propio tejido. Fue la apuesta de su cardióloga por procurar una vida mejor a Valeria y encontró al médico capaz de ejecutarla, de llevar a cabo una intervención quirúrgica «que no se hacía en España y que, en Boston, con el doctor chileno Pedro del Nido tenía una garantía de éxito del 95%», recuerda Trini. «Valeria tenía por tanto una opción real de tener una vida como otro niño, así pues el milagro continuaba».

Valeria debía someterse en Boston a dos operaciones con un año de diferencia entre una y otra. El coste podría rondar los 300.000 euros y la familia comenzó a pensar cómo hacer frente a la abultada cifra. En definitiva, a superar otro obstáculo más por su hija.

«Con la petición de un préstamo y la ayuda de la familia conseguimos reunir el dinero para la primera operación, y comenzamos a buscar alternativas para sumar el dinero que necesitábamos para la segunda», sigue recordando Trini.

Pero apenas les dio tiempo. «No he llorado más en mi vida, fue un martes de febrero de 2016». Aún no saben quién puso en marcha al conocer su historia una cadena de solidaridad que les desbordó y sobre la que esta madre es incapaz de hablar sin emocionarse. Tal fue la ayuda de conocidos y desconocidos, tantos fueron los que se volcaron en ayudar a Valeria «que entonces supe que se iba a salvar, que con tanta gente detrás el milagro iba a seguir».

Lo hizo sin duda. La cuenta que abrió la familia en nombre de la asociación de ayuda a Valeria alcanzó en apenas cinco meses, desde que comenzó la marea solidaria en febrero de 2016 hasta que llegó esa primera operación, la mayor parte de los 304.000 euros que se lograron recaudar. Y que hoy siguen haciendo posible el tratamiento de Valeria.

La primera operación, la unifocalización, se le practicó en junio de 2016 y costó 132.079 euros. En octubre, Trini y Pedro regresaron con Valeria a Boston para un cateterismo (48.362 euros), este verano han vuelto para la segunda operación (141.129 euros) -que ha hecho posible que su corazón y pulmón estén conectados como en cualquier persona- y el próximo miércoles día 11 emprenderán el cuarto viaje a Estados Unidos para un nuevo cateterismo, cuyo coste aún desconocen.

«Pero no solo hemos contado con la solidaridad de cientos de personas, que nos ha permitido afrontar los viajes y las largas estancias en Boston y también las operaciones, porque hay que pagarlas con dos semanas de antelación; es que, además, el SES nos ha respaldado desde el inicio y ya nos ha abonado el coste de la primera operación y el primer cateterismo... Es que todo el mundo nos ha ayudado, ¡cómo no va a ser un milagro lo que estamos viviendo!».

La vida de Valeria tiene una antes y un después tras su primera visita a Boston. Hoy no va cogida al cole sino casi corriendo. «Creo que ni ella sabía la fuerza que tenía». Juega, aprende, observa, copia, «se cae, se levanta y cada día llega un poco más lejos; su superación es constante porque es una luchadora nata», declara su madre. «Porque hace honor a su nombre».

Por eso no duda de que también esta vez todo irá bien en Boston. Valeria necesita una máquina por las noches para poder respirar y el objetivo de esta nueva visita es descubrir por qué y tratar de evitar esa necesidad. En definitiva, «seguir luchando para que el milagro continúe».

«Tienen que ir a Boston para que Valeria siga estando buena, aunque a mí me gustaría que no tuvieran que ir», reconoce Jara. Un sentimiento que comparte la protagonista: «No quiero ir, me quiero quedar con mis hermanos». Y calla unos instantes. Pero enseguida le sale otra vez la sonrisa porque empieza a ver la botella casi llena y no casi vacía, un ritual en la casa de Trini y Pedro, en la que el milagro que están viviendo «nos ha fortalecido en todos los sentidos y nos ha infundido aún más optimismo».

Sus tres hijos son un claro ejemplo de ello. También Valeria: «Me iré unos días con mis padres, pero mis hermanos no se quedan solitos, estarán con mis abuelos, así que estaremos todos bien».