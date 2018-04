El Mijina de Jerez

Jerez tiene un secreto que solo conocen las cuatro paredes del bar Mijina. Jerez de los Caballeros es ciudad muy noble y muy leal por decisión de Carlos I, pero no tiene aeropuerto ni puerto, no cuenta con ninguna autopista, aunque acaban de prometerle una que llegará hasta Zafra, y tiene un tren esporádico y lento que lleva mercancías, pero nada de conexiones ferroviarias rápidas. A pesar de ello, en la ciudad hay un emporio bisutero, un emporio siderúrgico y un emporio jamonero, cabezas los tres de sendos holdings de la carne, la construcción y el gas, el empaquetado y no sé cuántas cosas más.

Con ínfulas de Íker Jiménez, nos acercamos al bar restaurante Mijina, en el antiguo cruce de las carreteras EX-112 y N-435, por ver si sus paredes y sus mesas hablan y nos cuentan el secreto de Jerez. El Mijina es un bar sencillo y castizo que abre a las cinco de la mañana para que los obreros de la siderurgia Gallardo tomen su primer café. La especialidad del Mijina son las migas desde bien temprano y los garbanzos a mediodía. y cuando decimos garbanzos, queremos decir cocido con sus tres vuelcos y su tocino, su chorizo, su morcilla y su de todo. Pues bien, ese plato, los garbanzos, es lo que prueban, invitados por Alfonso Gallardo, los comerciales y empresarios de medio mundo cuando acuden a Jerez para cerrar negocios y pedidos de cemento o de acabados metálicos. Las paredes del Mijina hablan y cuentan que el señor Gallardo empezó recogiendo chatarra y pieles con un carro y un burro y ha acabado montando siderúrgicas, cementeras y, si le dejaran, refinerías. Recientemente, ha recibido el premio Lidera al mejor empresario de la provincia de Badajoz.

A pesar de ello, Alfonso Gallardo sigue siendo un jerezano de siempre con sus supersticiones (ninguna máquina lleva el número 13 en sus fábricas y los martes y trece se mueve poco) y con una extraordinaria devoción a la Virgern del Rosario, la de su barrio bajo de Jerez, a la que ha regalado mantos, joyas y corona de oro. Dicen las paredes del Mijina que todo ello por valor de más de 50 millones de pesetas. Esa Virgen sale en procesión cada domingo de Ramos a las siete de la tarde desde la iglesia de Santa Catalina acompañada por la banda de cornetas y tambores, escuadra de gastadores, guiones y piquete de fusileros del Cuartel General de la Legión de Viator (Almería). Acompañamiento que sufraga, hablan las paredes del Mijina, don Alfonso Gallardo.

En estas mesas y con estos garbanzos por medio, han celebrado muchas comidas Alfonso Gallardo y los hijos de Ricardo Leal, a quien su padre mandaba a comer con don Alfonso para que los muchachos aprendieran. Y vaya si aprendieron. Ricardo Leal era hijo de un albañil jerezano, fue aprendiz de joyería, después montó la suya propia y acabó creando Cristian Lay: 10.000 productos diferentes de joyería, bisutería, cosmética y complementos vendidos en 16 países, única empresa fabricante de joyería que queda en Europa y primera en venta directa en el mundo. Y todo desde Jerez. Pero Cristian Lay es solo el 20% del grupo empresarial de Ricardo Leal. Es dueño de Gas Extremadura, de fábricas de cartón ondulado, placas solares, óxido etileno, pet, pinturas para coches, de constructoras de parques eólicos y fotovoltaicos, etcétera.

Hay un tercer empresario emblemático en Jerez. Se llama Martín García y llegó desde La Fuente de San Esteban (Salamanca) vía Canarias. La familia de Martín estaba relacionada con el mundo de la chacina, pero en un viaje a Canarias entendió que las islas eran un mercado fabuloso para los productos cárnicos, especializándose en la producción de cerdo blanco. Después, decidió apostar por la calidad del ibérico, dio el salto a Jerez de los Caballeros, fundó Montesano y la convirtió en una empresa tan jerezana como ejemplar. Dicen las paredes del Mijina que Martín produce 400.000 jamones y paletas cada año y las vende en Australia, en China y en Japón. Y todo desde Jerez.