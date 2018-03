Miedo a mirar a las mujeres

Dice Santiago Segura que, desde hace un tiempo, cuando se cruza con mujeres, procura no mirarlas. No le pasa a él solo. Conozco a muchos hombres que también controlan su mirada al cruzarse con una mujer. Quizás sea preferible el autocontrol a esas otras miradas descaradas, hirientes, fijas...

Confieso que yo también he cambiado. Era un hombre que lo miraba todo. Les aseguro que mi mirada era más curiosa que admirativa. Me fijaba en las mujeres, en los hombres, en los carteles, en los carricoches, en las familias... Todo despertaba mi curiosidad porque en todo anidan historias, sentimientos y sugerencias que te empujan a escribir. Desde hace un par de años, todo sigue despertando mi curiosidad, pero bien cierto es que cuando me cruzo con una mujer, nunca la miro fijamente, es más, si noto que ella fija su mirada en mí por cualquier razón, no la sostengo curioso como hacía antes, sino que miro hacia el suelo. Es un acto tan ridículo como instintivo.

Estoy habituado a estos autocontroles porque, siendo muy joven, preadolescente en realidad, milité en una organización religiosa, mejor debería decir en una secta, en la que mirar a las mujeres estaba prohibido por considerarse antesala del pecado. Así, cuando se acercaba una chica atractiva, nuestro jefe espiritual pronunciaba una consigna: «Dominio de vista» y todos mirábamos al suelo. Entonces, no mirábamos por si era pecado mortal. Ahora, no miramos por si es pecado social. ¡Cuándo demonios, nunca mejor exclamado, dejará de asociarse la mujer con el pecado!

El otro día, mi mujer se agachó a recoger un papel del suelo y un caballero, que pasaba por la acera, rozó con su mano, de manera totalmente fortuita, la parte del anorak que recubría el jersey largo y los pantalones de mi mujer. Inmediatamente, el caballero pegó un respingo y, horrorizado, empezó no a pedir, sino a implorar perdón como si aquel acto involuntario hubiera sido un crimen imperdonable.

Hay psicosis. Reconozcámoslo. Una parte de la sociedad, cada vez más pequeña, afortunadamente, sigue siendo zafia, vulgar, machista y desagradable. Creen que piropear a voces a una deconocida es un acto de cortesía y que mirarlas fijamente y casi relamiéndose es algo que les gusta. Pero para la mayoría de los hombres, la verdadera cortesía es el respeto y la discreción.

Hay mucho debate sobre los piropos. Está claro que a nadie le molesta un halago, pero siempre que sea realizado en unas circunstancias, en un contexto, sin bravatas, groserías ni pose dominadora. De todas maneras, el halago, sea piropo, sea lo que sea, casi siempre debilita. Y si es en público, mucho más. Recuerdo que el periodista Eduardo Sotillos me comentaba una vez en Mérida que la alabanza era una suerte de superioridad. Creía que las alabanzas, sobre todo si se hacen con gente delante, provienen normalmente de personas que saben que esa frase laudatoria te paraliza, te abruma y te expone. Sería algo así como cuando el mayor, desde su posición dominante, alaba al niño sin parar: «Qué guapo, qué listo, qué fuerte, qué alto, qué gracioso (pero qué inofensivo para mi autoestima, es un niño)».

Nunca como ahora hicieron falta unas buenas dosis de naturalidad. Tenemos que quitarnos el macho educado en la supremacía que casi todos llevamos dentro, pero también hemos de superar el miedo a que una mirada, una palabra o un gesto reflejo denoten en un segundo los años de educación machista que casi todos hemos asimilado. El proceso de reeducación no acaba nunca, pero hay que saber llevarlo para no pasar del varón rampante al varón neurótico.