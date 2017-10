Educación reconoce a 306 niños como superdotados en Extremadura Menores con una propuesta de enriquecimiento en ajedrez. :: hoy La Asociación de Apoyo a las Altas Capacidades trabaja para formar a familias y docentes JAVIER SÁNCHEZ TRUJILLO. Sábado, 14 octubre 2017, 08:45

No ha necesitado mayor esfuerzo para ir pasando de curso. Con nueve años, María (nombre ficticio) estudia inglés, francés y chino. Sin embargo, esa capacidad para el aprendizaje no siempre le ha facilitado su corta vida. «Me siento sola aun cuando estoy acompañada», dijo siendo todavía muy pequeña en una ocasión. Así narra una madre de la provincia de Cáceres la experiencia de su hija, que tiene altas capacidades. «Posee ese don con los idiomas, pero no es superdotada», matiza.

Esta progenitora, que prefiere guardar el anonimato para preservar la identidad de su hija, forma parte de la Asociación de Apoyo a las Altas Capacidades de Extremadura, que lleva funcionando desde 2013 y está formada por 150 familias.

La presidenta de este colectivo, Fátima Murciano, detalla que el Ministerio de Educación reconoce en la región a 239 niños con altas capacidades: 191 son niños y hay 48 chicas. Le llama la atención ese reparto, porque entiende que debería ser más igualitario.

El colectivo denuncia que en ocasiones se dificulta el reconocimiento del alto potencial de los escolares

Esta representante pone de manifiesto que los menores con un alto potencial necesitan ayuda. Cree que, en muchas ocasiones, han sido los grandes olvidados del sistema educativo. «Lo cierto es que avanzan más rápido y la burocracia en la Administración pone muchos obstáculos, cuando la norma básica estatal dice que hay que atender el ritmo de aprendizaje de todos los niños».

Ante esta situación, destaca la importancia de la detección en edades tempranas. Si eso no sucede puede haber problemas de autoestima y de personalidad, incluso de rendir por debajo de su capacidad. Además de no adaptarse al grupo, suelen ser niños hipersensibles, con un amplio sentido de la justicia. En algunos casos, se muestran muy despistados.

Más información La Junta prevé medidas para los menores con altas capacidades

Así lo refleja la madre de María. Explica que la menor tuvo que pasar por un tratamiento psicológico, entre otros motivos por la baja autoestima que tenía. De hecho, con compañeros de su misma edad ha tenido problemas. La madre sostiene que la pequeña se siente bien con niños mayores o con chicos más pequeños, para ayudarlos. «El problema es con sus iguales», remacha.

Tras su solicitud, el centro educativo, a través de un equipo de orientación, ratificó que es una niña con altas capacidades. Para la madre, la primera vez que fue a una actividad de esa asociación extremeña fue una liberación. «Me di cuenta de que no somos bichos raros», detalla con cierta ironía. Su menor también se mostró entusiasmada por las actividades que se hacían.

Entre los fines del colectivo de altas capacidades en la región está el de agrupar a estas familias y profesionales en la educación para establecer sentimientos de cooperación y amistad. También asesora y ayuda a la formación de padres y educadores en esta materia, además de promover la realización de programas de enriquecimiento tanto en el ámbito escolar como extraescolar que permitan el desarrollo íntegro de los niños, jóvenes y mayores con altas capacidades.

Con esos principios, la entidad trata de colaborar con la Administración. También quiere trabajar líneas de investigación con otras instituciones. De hecho, firmó un convenio marco con la Universidad de Extremadura, pero no se hizo efectivo.

Una de sus principales vías es esa formación a docentes. También se trabaja con los familiares ofreciéndoles puntos de encuentro y charlas. La próxima cita será en noviembre en Hervás. Todo ello se une a actividades para pequeños. Otros cursos han realizado actividades de robótica y ciencia, ajedrez y debate. Toda esta labor se ha podido hacer gracias al esfuerzo de unas cuantas familias. Por ello, la presidenta considera que se necesita mayor apoyo.

Obstáculos

Murciano reconoce que, en ocasiones, se ponen obstáculos al reconocimiento del alto potencial. «Y no son casos aislados», advierte. Un ejemplo es el hijo de Salva, de Badajoz, que también prefiere no dar más datos personales para preservar al menor. Lleva litigando durante varios años para que a su hijo se le haga ese reconocimiento. Recuerda que, desde que solicitaron una evaluación en 2013 porque sospechaban que tenía altas capacidades, se le han realizado tres evaluaciones a este pequeño.

Finalmente, se le identificó como alumno con necesidad específica de apoyo educativo. Sin embargo, en 2016 el mismo profesional rebatió ese primer informe y lo justificó con un decreto de 2014 de forma retroactiva. «El niño supera con gran amplitud las cifras de corte aceptadas por la comunidad científica e incluso por la OMS para definir la superdotación y las altas capacidades», asevera este padre.

Este caso lo ha llevado a altas instancias de la Consejería de Educación, sin conseguir su objetivo a pesar de contar con informes especializados que le dan la razón.

Salva explica que su hijo se está aburriendo en clase y se comienza a cuestionar la utilidad de diferentes tareas. Incluso llega a tener crisis de ansiedad. «Dice que no es justo lo que le están haciendo y que el colegio no sirve para aprender», se lamenta el padre. A pesar de ello, considera que el niño está haciendo un esfuerzo de adaptación. Este padre, ya resignado, sostiene que su hijo necesita un sistema educativo que lo entienda y lo atienda en su diversidad conforme a lo previsto en la legislación.

Uno de los colectivos que tienen mucho que decir en esta materia son los orientadores. En la región existe la Asociación Profesional de Orientadores, que cuenta con 115 socios. Su presidenta adelanta que en diciembre habrá unas jornadas de formación relacionadas con la superdotación intelectual. Además, a principios de año se publicará una revista monográfica dedicada a las altas capacidades.

Según detalla, los orientadores funcionan aplicando la actual normativa regional con medidas ordinarias o extraordinarias y recuerda que ya se ha solicitado, desde su asociación, un equipo específico para la detección de altas capacidades. También considera que debería haber más personal para detectar las diferentes necesidades educativas en los centros.