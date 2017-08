Medio centenar de sanitarios y docentes han denunciado agresiones en dos años Una médica agredida en un centro de salud de Mérida enseña, de espaldas, su denuncia en 2016. :: hoy En total son 39 procedimientos penales abiertos en el caso de empleados públicos de sanidad y 7 del ámbito docente CELESTINO J. VINAGRE MÉRIDA. Lunes, 28 agosto 2017, 00:14

En octubre pasado, una enfermera del hospital de Mérida tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la fractura de un dedo de su mano izquierda. También sufrió un esguince cervical debido a la agresión sufrida por parte de una paciente. Se abalanzó hacia ella por la espalda, le tiró de los pelos y le retorció bruscamente la mano izquierda además de proferir insultos y amenazas de muerte a la sanitaria. Este caso es una de las 39 querellas que han interpuesto profesionales sanitarios desde 2015. Mientras, el número de docentes que han acudido al juzgado para denunciar agresiones físicas o injurias es mucho menor: 7.

«Agresiones físicas y sobre todo verbales hay muchas más, pero la inmensa mayoría no acaban en el juzgado», subraya Damián Cumbres, presidente de Satse, el sindicato de enfermería. «En el ámbito docente lo que más abundan son las faltas de respeto, los insultos. Y cuando hay agresiones casi nunca un docente la reconoce salvo que caso extremo porque es casi algo vergonzoso», añade Alfredo Aranda, del sindicato PIDE.

Según datos aportados por la Abogacía General de la Junta de Extremadura, desde inicios de esta legislatura (1 de julio de 2015), por la vía penal se han tramitado 46 denuncias de empleados públicos extremeños hacia ciudadanos por agresiones físicas o amenazas y calumnias.

LAS FRASESDamián Cumbres SATSE (sindicato enfermería) «Al ciudadano no le ha llegado la información sobre la ley de autoridad de empleados públicos» Alfredo Aranda PIDE (docentes) «Se ha aprobado un protocolo dentro de un plan de convivencia escolar. Veremos cómo va»

El Ejecutivo autonómico no ha precisado a HOY cuántas corresponden a agresiones físicas y cuántas a amenazas o calumnias. En todo caso, el Gobierno autonómico se persona en estos casos.

En sentido contrario, el Gobierno regional aporta el dato de que 33 profesionales del ámbito sanitario y otros 7 del educativo han sido denunciados por ciudadanos por agresiones físicas o verbales.

La estadística se produce después de un cambio normativo importante en Extremadura. En 2015, en las postrimerías de la legislatura anterior, se aprobó la ley de autoridad de profesionales sanitarios de Extremadura en la comunidad autónoma.

Autoridad pública

La citada norma establece que los profesionales sanitarios tendrán la consideración de autoridad pública y como tal la Administración garantizará que cuenten con la adecuada asistencia jurídica y protección que resulte preceptiva en los procedimientos que se sigan ante cualquier órgano jurisdiccional.

La ley afecta a licenciados (médicos, veterinarios, farmacéuticos, etc.), diplomados (enfermeros, terapeutas ocupacionales, etc.) y titulados en Formación Profesional (auxiliares, técnicos...). Pero también al personal de gestión y servicios y a los funcionarios y laborales que trabajen en centros sociosanitarios dependientes del Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).

Para facilitar la defensa de estos profesionales se constituye un registro sobre las agresiones físicas o verbales que cometan pacientes, usuarios, familiares o sus acompañantes. Asimismo, el decreto creará el fichero automatizado de datos de carácter personal, incorporando los criterios recogidos en la Ley de Protección de Datos Personales.

«La impresión que tengo es que el cambio normativo no ha llegado al ciudadano. La información sobre ese cambio. España es un país en el que hasta que no se producen hechos lamentables no se legisla. Es bueno que exista esa ley pero también lo es que el ciudadano tenga perfecto conocimiento de ella», expresa Cumbres, de Satse.

Señala el secretario general del sindicato de enfermería que el profesional sanitario sufre agresiones físicas básicamente en centros de salud y en las Urgencias de los hospitales, «pero sobre todo sufre insultos y amenazas. Y estos deberían tener una consideración legal más dura. Que se les considere también un delito».

En el ámbito docente, avanza PIDE, lo que más abunda son «las faltas de respeto, sobre todo en Secundaria. Es menos común el insulto y desde luego la agresión, pero eso no resta importancia a esas faltas de respeto que pueden ir a mayores», agrega Alfredo Aranda.

Comenta el vicepresidente del sindicato educativo más representativo de la región que «otro hecho evidente es muy poco frecuente que se sepan cuando hay agresiones. Hay una especie de vergüenza que empuja al docente a que no se sepa y menos se denuncie».

En Extremadura acaba de implantarse un plan regional de convivencia escolar que recoge, entre otros aspectos, un protocolo a seguir en esos casos. «Veremos cómo funciona esta herramienta. Hay que esperar».