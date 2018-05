32 médicos que trabajan en el SES pueden marcharse a Castilla y León Imagen de archivo de cirujanos durante una interven ción en un hospital de la región. :: hoy Son los facultativos que han participado en un concurso de traslado convocado por la comunidad vecina y han obtenido plaza ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 8 mayo 2018, 07:42

La falta de especialistas que tiene Extremadura podría agravarse en los próximos meses. Porque 32 de los que actualmente trabajan en el Servicio Extremeño de Salud (SES) han obtenido una plaza en los hospitales de Castilla y León.

La comunidad vecina lanzó la pasada Navidad una amplia oferta de plazas en un concurso de traslados, abierto a todos los médicos con plaza en propiedad, personal estatutario del país. La resolución provisional de esta convocatoria ha puesto de manifiesto, según los datos facilitados por el SES, que 32 de los especialistas que trabajan en Extremadura y que han participado en el concurso de Castilla y León han obtenido una plaza; por tanto, que tienen la opción de cambiar de servicio público de salud.

La Consejería de Sanidad explica que ha sido hace unos días, a finales del pasado mes de abril, cuando la comunidad vecina ha hecho público el listado de las adjudicaciones provisionales de su concurso de traslados en diversas especialidades médicas. «Cumpliendo con lo establecido en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la movilidad debe garantizarse y hacerse efectiva para todo el personal estatutario en todo el Sistema Nacional de Salud, por lo que es un derecho consolidado el que los profesionales puedan moverse con garantías en todo el territorio nacional», señala el SES.

Motivo por el que, añade, «son muchos los profesionales que teniendo plaza en propiedad en otras comunidades están en comisión de servicios en el SES y viceversa». Y motivo también por el que dentro de los 32 especialistas que actualmente están trabajando en Extremadura y que ahora pueden irse a Castilla y León, «algunos tienen su plaza en propiedad en nuestro servicio de salud y otros tienen su plaza en propiedad en otros servicios y, sin embargo, están en comisión en el nuestro».

Fidelizar a los residentes

El listado publicado por Sanidad de Castilla y León (Sacyl) es provisional y se encuentra en periodo de alegaciones. «Cuando sea definitivo, los especialistas que han obtenido plaza en el concurso de traslados deben decidir finalmente si se trasladan o no, cosa que no ocurrirá hasta los meses de septiembre u octubre, por lo que a fecha de hoy no hay datos cerrados de cuáles de estas adjudicaciones van a ser definitivas», aclara Sanidad.

Por tanto no se sabe aún cuántos profesionales que prestan sus servicios en el SES van a incorporase efectivamente a las plazas de Sacyl y tampoco si, «una vez tomen posesión de las plazas adjudicadas, solicitarán nuevamente una comisión de servicios para quedarse donde están prestando los servicios», añade Sanidad. Sí se sabe que la mayoría de los 32 que han obtenido plaza son originarios de Castilla y León, comunidad con unas condiciones laborales y económicas similiares a Extremadura, según el SES, y que Cirugía Ortopédica y Traumatología y Cirugía General y del Aparato Digestivo son las especialides a las que pertenecen la mayoría de los médicos que pueden marcharse.

En cualquier caso, el SES afirma que, independientemente de lo que al final ocurra, va a seguir adelante con sus planes de fidelización de los residentes, de los MIR, y anuncia que «ofertará las comisiones de servicios necesarias para contar con los profesionales sanitarios que requiere la calidad de la sanidad».

Aunque también reconoce que la marcha de especialistas agravaría ya una complicada situación en la región en cuanto a la carencia de facultativos en algunas especialidades. «Lo cierto es que con carácter general el problema de los especialistas cada vez es más acuciante y debemos implicar en ello al Ministerio, para que saque más ofertas de plazas de especialistas y podamos cubrir las necesidades que tiene todo el Sistema Nacional de Salud».

Sanidad reitera la necesidad de que el Ministerio oferte más plazas de residentes

Desde Extremadura, tal como ha explicado recientemente José María Vergeles, de cara al menos a este verano, el SES trabaja en la programación de permisos y vacaciones para evitar una situación de falta de médicos y demás personal sanitario en la región.

Además, ofrecerá contratos que con «itinerarios de sustituciones, no sólo las sustituciones puntuales que se están haciendo», para que las eventualidades que surjan «sean de meses, intentando evitar que las eventualidades sean por días», de tal forma que «aquellos contratos que se puedan hacer por meses de sustitución se hagan por meses de sustitución».

En la misma línea y con idéntico fin, en las bolsas de trabajo del SES se introducirán dos cortes, para permitir la incorporación de los residentes que terminan su especialidad en la comunidad a esas bolsas de trabajo, y se ofrecerán igualmente contratos para fidelizar a los residentes que concluyan su formación en la región.