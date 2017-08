La media veda de caza arranca el día 15, con las mismas reglas y fechas que el año pasado La comunidad autónoma tiene unas noventa mil licencias de caza vigentes. :: hoy La Federación Regional afirma que el sector está inquieto e indignado por el retraso de la Junta en publicar la nueva orden general A. A. Sábado, 12 agosto 2017, 08:51

cáceres. El martes día 15, festivo de la Asunción de la Virgen, además de las vacaciones para unos cuantos miles de extremeños, empezará también la media veda de caza. En lo legal, la temporada no presenta ninguna novedad respecto al año pasado. Son las mismas reglas y las mismas fechas, pues la Junta de Extremadura ha prorrogado la norma de la temporada anterior en vez de publicar la nueva Orden General de Vedas, una circunstancia que ha motivado la queja de la Federación Extremeña de Caza.

El hecho de que aún no se haya publicado el nuevo texto es «lamentable», califica Fedexcaza, quien añade que esta demora «está provocando indignación en el conjunto del sector cinegético, ya que supone una gran incertidumbre para una actividad que afecta a los titulares de las casi noventa mil licencias de caza vigentes en Extremadura». La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio explica que la orden de vedas de la temporada 2016/17 está prorrogada de forma automática desde el pasado 1 de abril. Y se remite al DOE (Diario Oficial de Extremadura) del 13 de junio del año 2016, fecha en la que se publicó esa orden de la temporada pasada, que incluía una disposición adicional en la que ya se anticipaba que ese texto se prorrogaría hasta la entrada en vigor de la siguiente.

Las reservas hoteleras

EN PRIMERA PERSONAJosé María Gallardo Presidente de Fedexcaza «Esperemos que en tórtolas la temporada sea al menos igual de buena que la del año pasado»

«La gente que viene a cazar a nuestra región no sabía para qué fechas hacer sus reservas hoteleras, porque al no haberse publicado la orden, desconocía el día concreto en el que empezaría la media veda», apunta José María Gallardo, presidente de la Federación. Él hace ver también que es comprensible que el sector no recuerde ahora una disposición adicional dentro de una publicación del DOE de junio de 2016, es decir, de hace más de un año.

Gallardo recuerda que la nueva Orden General de Vedas pasó por el Consejo Regional de Caza hace casi dos meses, tiempo que considera suficiente como para que ya se hubiera publicado. Entre otras, esa nueva regulación incluye novedades como el permiso para abatir tórtolas turcas o el retraso de un día en el inicio de la media veda. También una reducción del cupo de tórtolas, fijado ahora en quince ejemplares por cazador y que pasará a ser de diez. Pero nada de esto entrará en vigor ahora, al no haberse aprobado aún.

La nueva orden saldrá en el DOE «cuando haya superado todos los trámites legales», asegura la consejería que, no obstante, hace ver que al margen de que la media veda se regule por una orden o por otra, «la temporada de caza no corre peligro y se hará como en años anteriores». La Junta recuerda que en la web oficial extremambiente.com se publicó en su día una nota con algunas cuestiones relevantes sobre la media veda que empezará en tres días. Entre otras, que la caza de codorniz con perros se inicia el día 15 de agosto y cuatro días más tarde, el sábado 19, la del resto de especies que está permitido abatir en esta época. Finalizará la temporada el 10 de septiembre.

No obstante, la Federación Extremeña pidió ayer a la Junta «que publique lo antes posible la nueva Orden General, para dar certezas a un sector con una enorme importancia socioeconómica en nuestra región, y que no puede estar sometido a estas incertidumbres cuando hay muchas empresas, cotos y sociedades locales pendientes de la regulación del inicio de la media veda».

Al margen de esta cuestión, José María Gallardo comenta que la temporada que comenzará el día 15 lo hará marcada por la incertidumbre en cuanto a la presencia de piezas en el campo. «En tórtolas, por ejemplo, el año pasado fue el mejor de los cinco o seis últimos, y esperamos que este sea por lo menos igual», apunta el presidente de la Federación. «En cuanto a las codornices -continúa-, se han visto muchas en el campo, pero tenemos que tener en cuenta que es un animal que se mueve mucho, así que hay que esperar a ver qué nos encontramos según vaya avanzando la media veda». «En palomas -añade Gallardo-, las hemos estado viendo todo el año, pero probablemente en parte debido a que hay una cantidad importante de poblaciones sedentarias».