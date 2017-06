Blanca Martín: «Cuando no tienes mayoría es complicado cumplir tu programa electoral al 100%» La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, en la biblioteca del Parlamento regional. :: J. M. ROMERO Blanca Martín Presidenta de la Asamblea de ExtremaduraEl Parlamento se prepara para acoger una nueva edición del debate en el que Fernández Vara anunció la moción de censura a Monago JUAN SORIANO Domingo, 25 junio 2017, 09:43

La Asamblea de Extremadura acogerá los días 27 y 28 el debate sobre la orientación política general de la Junta, conocido como debate sobre el estado de la región para emular al que se celebra en el Congreso. Coincidirá con el ecuador de la legislatura, un buen momento para hacer un balance de dos años de gobierno socialista y de la labor de Blanca Martín como presidenta del Parlamento autonómico. Placentina, de plena confianza de Fernández Vara, está al frente de una institución en la que no hay mayorías y donde Podemos y Ciudadanos discuten el bipartidismo PSOE-PP.

-Después de dos años de legislatura, ¿ha sido como esperaba?

-Bueno, ha sido una legislatura novedosa. Tampoco tenía una idea preconcebida de cómo iba a ser, creo que me he ido adaptando a cada minuto. Estamos en una situación política distinta respecto a otras legislaturas, no sólo en esta región, sino en todas. Por lo tanto, estás en un continuo aprendizaje y dando solución a los problemas que pueden ir surgiendo en cada momento.

-Muchos daban por sentado que, tras la investidura de Fernández Vara gracias a Podemos, habría un acuerdo de gobierno. ¿Se ha demostrado que no es así?

-Hombre, internamente ya sabía que no había un acuerdo de legislatura ni de ningún tipo con ningún grupo político. La novedad es que una ley puede ser aprobada con el PP y otra con Podemos. Cuando no hay pactos cerrados estás a expensas de lo que puede ir sucediendo.

-¿Hay muchas negociaciones en la trastienda?

-Muchas, muchas. De hecho, durante el debate de algún pleno ha habido ocasiones en que se ha roto un pacto. Sobre todo se ve con las enmiendas transaccionales que llegan a la Mesa por parte de los grupos y que en cinco minutos o se retiran o no se aceptan, cuando se supone que están pactadas. En los Presupuestos es cuando más se nota.

