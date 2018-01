La alerta por nevadas regresa mañana al norte extremeño Nevada hace unos días en el Valle del Ambroz y mapa de alertas de la Aemet:: HOY Nevará por encima de 800 metros y la acumulación de nieve podría alcanzar los 7 centímetros de espesor REDACCIÓN HOY.ES Viernes, 12 enero 2018, 13:53

Vuelve el aviso por nieve en el norte de Extremadura. El Centro de Emergencias 112 ha activado el nivel amarillo de alerta ante la posibilidad de nevadas en las cinco comarcas del norte de Cáceres, según el aviso y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según estas previsiones, entre las 05.00 y las 12.00 horas de mañana sábado podría nevar por encima de los 800-1.000 metros de altitud en la zona del norte de Cáceres, donde la acumulación de nieve, en 24 horas, podría llegar hasta los 7 centímetros de espesor.

Recomendaciones

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a los ciudadanos no realizar viajes a no ser que sea necesario, y, caso de tener que viajar, no hacerlo solo y, si es posible, en transporte público. Además, llevar cadenas, el depósito del vehículo lleno y un teléfono móvil. En cualquier caso, evitar conducir de noche.

En casa se debe tener material de calefacción, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse.

En caso de necesitar algún tipo de asistencia los ciudadanos deben llamar al 112.

Lluvias generalizadas

En el resto de la región, el sábado los cielos también estarán cubiertos disminuyendo a nuboso por el oeste al final. Las precipitaciones empezarán de madrugada por el oeste, extendiéndose luego al resto de la región.

El domingo se esperan precipitaciones débiles en general, disminuyendo a poco nuboso por la tarde. La cota de nieve se situará en 800 metros en el norte y de 1.000 o 1.200 en el resto de la región. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso y se esperan heladas débiles.