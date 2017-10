Making of del turista

Santa María del Castillo es la majestuosa iglesia matriz de Olivenza. En el interior, admiramos el árbol de Jessé del retablo de la capilla del lado del Evangelio (mirando hacia el altar, a la izquierda, lado del Evangelio; a la derecha, lado de la Epístola).

Al salir, escena increíble: unos muchachos juegan al fútbol. La portería es la fachada del monumento. Los balonazos contra las paredes del templo son tremendos, uno tras otro, sin parar, zambombazo va, zambombazo viene. No he visto nada igual desde que descubrí a unos jóvenes haciendo un churrasco en el atrio de la iglesia visigótica de Santa Comba de Bande.

Pero no crean que el atentado monumental oliventino es un caso aislado. Nada de eso. A lo largo del verano, recorriendo en julio seis comarcas de Cáceres y en septiembre 12 conjuntos histórico artísticos de Badajoz, he visto de todo. Lo más usual, lo que se repite ante cada iglesia extremeña es que los contenedores de basura suelen estar junto al templo. Da lo mismo que sea monumento histórico, obra de arte señera o icono del arte renacentista. Allí, a la vera de los muros o justo al lado de la portada gótica está plantado un contenedor verde, a veces lleno de bolsas, a veces lleno de pringue. Pero que no falte el contenedor no vaya a ser que se quede sin color y humanidad la universalidad de la belleza.

Hay una moda tremenda que recorre Extremadura y parece haberse convertido en destreza del mocerío local. Se trata del juego o deporte de precisión de lanzar botellas de plástico y latas de cervezas y refrescos a lo alto de los monumentos. Gana el que consigue que el botellón de Trinaranjus o de Fanta, lleno de líquido anaranjado, se quede colgando de un capitel, enganchado en un tímpano o haciendo un equilibrio imposible y sin caerse en un cimacio. Así hay botellas en la iglesia de San Andrés de Navalmoral o en el palacio de la Conquista de Trujillo. Aunque he visto muchas más que no recuerdo.

Más barbaridades... ¿Qué me dicen de los cartelones de la Junta que se mantienen por los siglos de los siglos? He visto varios este verano. Me quedo con uno gigantesco en Jaraicejo. Anuncia un convenio del municipio con la Consejería de Sanidad y Dependencia, está colocado en plena zona monumental, es tan grande como la fachada de una ermita y está allí desde 2010. ¡Caramba, siete años y aún no han podido quitarlo!

Otra desesperación es lo de la señalización en nuestros pueblos. Lo más común es encontrar un cartel que, por ejemplo, en Santiago del Campo te indica la dirección del embarcadero y en Talarrubias te señala por dónde salir a la carretera general. Sigues en esa dirección, pero 200 metros más allá llegas a una bifurcación y aquí ya no hay carteles y has de jugar a la yenka: izquierda, izquierda, derecha, derecha, un, dos, tres, escoges al azar y acabas en la era o en un tinao. ¿Tanto cuesta señalar cada cruce? He hablado de estos dos casos, pero en Extremadura los hay a cientos.

Más dislates: las páginas webs de los pueblos. La que no está en obras perpetuas, ofrece datos de 2011 o es triste y antigua como ella sola. Imiten a una villa grande y a un pueblo pequeñito: las webs de Fregenal y Magacela me parecen ejemplares. Finalmente, para que sonrían, les cuento el caso de los espantaturistas.

Están sentados a las puertas de las iglesias, te enseñan el pueblo por la voluntad, las vecinas te miran y hacen gestos de buena te ha caído encima y te puedes esperar cualquier cosa de ellos. El espantaturistas de Garganta la Olla parecía agotado, pero al ver que me faltaba un brazo, se consoló. «Lo tuyo sí que es chungo», me dijo tras recibir su propina. En Jaraicejo, el espantaturistas, tras recibir otra propina generosa, reparó en mi singularidad y me soltó muy serio: «No me extraña que te hayan cortado el brazo». Me dio la risa, pero han pasado tres meses desde aquello y aún me pregunto por qué me lo diría. Desde luego, hacer turismo en Extremadura es toda una experiencia.