La lucha por las siglas COAG llega al juez Miembros de la Ejecutiva de COAG regional en 2005 anunciando la expulsión de Luis Cortés de la organización agraria. :: hoy El TSJEx rechaza la demanda de la organización nacional agraria para que una entidad registrada en 2004 por su exlíder regional Luis Cortés no lleve esa denominación CELESTINO J. VINAGRE Domingo, 1 octubre 2017, 08:17

La lucha por las siglas de la histórica COAG acaba en los tribunales. La organización nacional COAG-Iniciativa Rural ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para intentar impedir que una entidad creada en 2004, cuando Luis Cortés estaba al frente de la COAG extremeña y legalmente viva aún pero sin actividad práctica, pueda seguir llevando esas siglas. La demanda la ha perdido. Se trata de un segundo capítulo en la judicialización por quien puede usar o no esas siglas. El primero ocurrió en marzo pasado. Un juzgado de Mérida hizo caso a Cortés, ahora en el colectivo agrario La Unión, y frenó a la COAG regional apoyada por Madrid, con Juan Moreno como rostro visible, para que se presentara a las elecciones al campo llamándose COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura. Dijo el juez que no podía al no estar el nombre registrado.

Cortés fue elegido secretario general de COAG Extremadura en abril del año 2000. Era la nueva asociación agraria que unificaba en una sola las entonces dos que llevaban el apellido COAG en la comunidad: Iniciativa Rural y UCE. En marzo de 2005 el dirigente miajadeño fue expulsado por su Ejecutiva tras estar imputado en varias causas judiciales y acusarle sus compañeros de dejar una deuda de 558.000 euros a COAG Extremadura.

Un año antes, en 2004, se da la circunstancia de que se crea una nueva entidad, a la que se agrega el añadido de empresarial, y a la que se le pone el apellido de COAG. Se crean sus estatutos y son validados por la Junta. El nombre oficial es el de Federación de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (en siglas COAG). Luis Cortés es su representante y en su acta fundacional también aparece la firma de Moreno, que era presidente de COAG Extremadura mientras Cortés ejercía de secretario general.

Es la segunda ocasión que la pugna por el apellido de esta histórica asociación concluye en el juzgado

En marzo de este año una modificación de sus estatutos impulsa a la COAG nacional a actuar contra esa federación empresarial. Antonio Cortés Isidro, hermano de Luis, aparece como su secretario. La modificación es para cambiar el domicilio social (pasa a la calle Prim de Miajadas) y por movimientos también en la que aparece como junta directiva.

Ya no se puede impugnar

Este cambio estatutario, admitido por la Administración regional, es impugnado por la COAG nacional. No solo eso. Reclama a la justicia que esa federación no pueda usar las siglas COAG. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado sentencia sobre esa demanda. Es ya firme según ha señalado a HOY el abogado villafranqués Ángel García Calle, letrado de esa federación.

Dice la sentencia del TSJEx que la Federación de Coordinador de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) fue autorizada por COAG Extremadura para utilizar esas siglas. Y agrega que «pocos razonamientos han de efectuarse» para desestimar íntegramente la petición de COAG nacional. «Por la sencilla razón de la inexistencia de cambio de la denominación de la federación demandada. (....). El acrónimo COAG lo ostenta la asociación desde el 21 de mayo de 2004, no habiéndose producido modificación alguna en el anuncio al aludir en siglas COAG».

Es decir, si se tenía que había impugnado el llevar esas siglas por la federación impulsada por Cortés en 2004 debía haber sido en esa fecha, no ahora, y lo que ahora se ha modificado estatutariamente solo son dos artículos, los que tratan el cambio de domicilio social y junta directiva, pero no se toca la denominación legal del colectivo. «El TSJEx lo ha tenido muy claro porque el asunto estaba muy claro», remacha García Calle.

Luis Cortés encabezó la candidatura de La Unión, donde ejerce como su secretario técnico, en las elecciones agrarias de marzo. No consiguió el porcentaje mínimo de apoyos para ser considerada su organización como representativa y sentarse en el Consejo Asesor Agrario. Lo mismo ocurrió con Juan Moreno con la Coordinadora Agraria de Extremadura.