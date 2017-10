«Si no logramos romper todos los techos de cristal no conseguiremos la igualdad» Leire Iglesias: HOY Leire Iglesias afirma llegar «con ganas de cumplir con la reivindicación que había para crear esta consejería» J. J. GONZÁLEZ Cáceres Lunes, 30 octubre 2017, 23:06

Se puede decir que Leire Iglesias vuelve a su consejería, la de Cultura, 14 años después, aunque ahora ya no destaca por ningún récord de edad en la actividad política. Entonces, entre 2001 y 2003, fue la directora general de Juventud más joven de España en el conjunto de las regiones, con 22 años, y después, con el primer Gobierno de Zapatero, entre 2004 y 2008, volvió a convertirse en la responsable del Instituto de la Juventud de España con menos edad, 25 años. Leire Iglesias tiene ahora 39 años y ha sido designada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para hacerse cargo de la Consejería de Cultura, Mujer, Juventud y Deportes.

La socialista Leire Iglesias recibe el encargo del presidente cuando llevaba un tiempo alejada de la actividad política, dedicada al trabajo en proyectos de consultoría y formación. Aunque nacida en la localidad guipuzcoana de Hondarribia, se considera de Cáceres, ciudad en la que vive desde que tenía tres años. Ha estudiado Ciencias Políticas y Gestión y Administración Pública. Su última responsabilidad política ha sido la de diputada en el Congreso en la legislatura de 2011 a 2015. Antes había sido concejala en el Ayuntamiento de Cáceres, entre 1999 y 2001; directora general de Juventud de la Junta, entre 2001 y 2003, y presidenta del Instituto de la Juventud de España, entre 2004 y 2008. Tras este último cargo público, trabajó en una entidad internacional dedicada a la cooperación iberoamericana.

Sobre la política en materia de igualdad, se declara una firme defensora de la discriminación positiva hacia la mujer: «Estoy a favor de la discriminación positiva porque si no logramos romper todos los techos de cristal y no logramos facilitar la participación de la mujer en todos los aspectos de la vida, no habremos conseguido la igualdad entre hombres y mujeres» afirmó a HOY. Respecto del conjunto de la consejería, Iglesias resalta que afronta su nueva tarea política «con mucha ilusión y la máxima responsabilidad y con muchas ganas de cumplir con la reivindicación social que había para que se creara esta consejería».

Vuelve a la Junta y a Cultura, aunque ahora como titular del departamento. En 2001, cuando fue la directora general de Juventud más joven de España, el consejero era Francisco Muñoz. 14 años después Leire Iglesias es la máxima responsable de la política cultural de Extremadura, pero también de la deportiva y la de los jóvenes y la mujer. «Son áreas transversales que se complementan y son políticas que tienen un gran impacto social».