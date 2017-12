Leyes extremeñas que no gustan en Madrid La Asamblea de Extremadura, el órgano legislativo de la comunidad La norma de policías locales y la que prohíbe gasolineras desatendidas, entre otras, han sido las últimas que el Gobierno amenaza con tumbar J. LÓPEZ-LAGO Viernes, 1 diciembre 2017, 23:34

Con qué indumentaria debe patrullar un agente de la Policía Local, qué es exactamente una vivienda deshabitada, cómo deben tributar las compañías eléctricas que operan en la región, en qué posición laboral queda un funcionario que adquiere una incapacidad... Sobre todo tipo de cuestiones se revisa periódicamente la legislación y no es raro que si la Asamblea de Extremadura redacta una ley el Estado irrumpa para avisar de que no vale. O al revés, cuando se promulgan leyes estatales y las comunidades autónomas las impugnan.

Esta conflictividad legal entre centro y periferia ha dado su último coletazo en la región con la ley de Coordinación de Policía Local de Extremadura, en la que el Gobierno ha advertido de que se están invadiendo competencias municipales en algunos artículos y estatales en otros.

También es reciente el conflicto surgido con las gasolineras desatendidas. Desde este año la Junta obliga por ley a que tengan al menos un empleado. Desde Madrid se han apresurado a decir que esto vulnera la libre competencia, por eso el Estado ha anunciado que llevará esta ley extremeña al Tribunal Constitucional.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publica cada trimestre un boletín sobre conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas, donde informa en qué punto se encuentra cada litigio. A tenor de esta estadística, Extremadura es de las menos beligerantes. Sobre todo en comparación con Cataluña o País Vasco, que usan muchas de sus leyes para conseguir más competencias, aunque no siempre lo logren. Solo Cataluña suma 569 conflictos y recursos, mientras que en el País Vasco son 284, según el último informe de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las entidades Locales, referido al primer trimestre de 2017.

El Estado y la comunidad autónoma extremeña suman 45 conflictos y recursos. 28 son de la Junta hacia el Gobierno central, y los otros 17 en sentido inverso, de cuestiones que se legislan en Mérida y que en Madrid no ven claras.

En ambos sitios se asume que el Tribunal Constitucional tenga la última palabra, pero se procura no llegar a este extremo. Esto se hace con las comisiones bilaterales, un ente negociador bipartito que trata de limar diferencias suprimiendo o matizando párrafos en los textos legales. En ocasiones este órgano mediador da lugar a los desistimientos, cuando el conflicto finaliza de cualquier otra forma evitando que haya una sentencia. Sobre Extremadura se ha desistido en 19 ocasiones (seis veces lo hizo el Estado y 13 la comunidad).

Artículos dudosos

Además de aspectos de las leyes de presupuestos de 2013, 2015 y 2017, entre la legislatura pasada y la actual, han entrado en conflicto leyes extremeñas como la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras y Administrativas, en cuya redacción definitiva tuvo que intervenir el Gobierno para asegurarse de que las fundaciones de las extintas cajas de ahorro no quedaban en manos de la comunidad autónoma exclusivamente.

También en 2013 se dio otra resolución, en este caso motivada por una impugnación de la Junta al Ministerio de Industria. Fue por la reforma del sistema eléctrico aprobada por el Gobierno en julio de 2013.

También ocurrió con una modificación de la Ley del Consejo de la Juventud y, en el caso de la legislatura pasada, con varias leyes aprobadas de golpe antes de que finalizara y cinco de ellas fueron rechazadas por el Gobierno.

Una fue la Ley de crédito cooperativo, que la Junta tuvo que modificar porque pretendía asumir las competencias para participar en procesos de fusión de cajas regionales con otras entidades del país. También hubo controversia sobre la Ley de Presupuestos de 2015, ya que planteó el aumento de créditos del capítulo de personal, algo prohibido por la Administración central. En cuanto a la reforma fiscal acometida ese año (Ley de Medidas Tributarias), había cuestiones técnicas que colisionaban con la Ley General Tributaria. Otras discrepancias se centraron en las nuevas leyes de Suelo y Ordenación Territorial; en la Ley de Protección Ambiental por el tipo de actividades que deben someterse a evaluación; y de nuevo surgió el conflicto con el Estado a raíz de la Ley de Ejercicio de las Profesiones del Deporte, donde el Gobierno dudaba de la constitucionalidad de 16 artículos.

En cuanto a la nueva Ley de Función Pública hubo que matizar cuatro artículos, igual que con la Ley del Suelo al regular cuestiones sobre licencias municipales y reparcelaciones. En la de Servicios Sociales también surgió el conflicto con dos artículos dedicados a la autorización administrativa y la acreditación de servicios de carácter privado.

Otra ley extremeña reciente –entró en vigor en marzo– que se ha sabido el mes pasado que llegará al Constitucional al fracasar el diálogo previo ha sido la 2/2017 de 17 de febrero de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura. La ley impulsada por el PSOE fue un claro guiño a Podemos, que ayudó a su aprobación.

En este contexto salió adelante el Decreto-Ley 1/2016, de 10 de mayo, de medidas extraordinarias contra la exclusión social, sobre el cual también hay dudas, por lo que el Estado trabaja para tumbarlas.

«Filtrar impurezas jurídicas»

Cualquiera se preguntará qué pintan entonces los órganos consultivos, incluido el Consejo de Estado, en el que especialistas se encargan de comprobar que cada articulado cumple los requisitos legales.

Según Pedro Nevado-Batalla, exconsejero de Administración Pública durante la legislatura del PP y al frente del Consejo Consultivo de Extremadura hasta su extinción en diciembre de 2015 (decisión que él recurrió sin éxito), muchos de estos conflictos legales se pueden evitar. «Antes, todas las leyes salían filtradas por el Consejo Consultivo de Extremadura o por el Consejo de Estado porque este tipo de órganos son los que filtran impurezas jurídicas».

Pero, en su opinión, es frecuente que los políticos insistan en sacar adelante algunas leyes de cara a su electorado, aún a sabiendas de que no prosperarán. Ha ocurrido en la región, reconoce, pero cree que ahora se ve claramente en Cataluña. «Se está generando un contexto en el que lo político quiere prevalecer sobre lo jurídico, y el malo no es el juez, es el político, que sabe que no se pueden hacer cosas y, de manera irresponsable, las hace».